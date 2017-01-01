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Kur'an bülbülleri yarıştı



(Fotoğraflı)



Adem Tunçer

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde imam hatip ortaokulları arasında bu yıl ilki gerçekleştirilen ezan ve Kur'an-ı kerimi güzel okuma yarışmaları ilgi gördü.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nce Türkiye genelinde düzenlenen Kur´an-ı kerimi güzel okuma, hafızlık ve ezan okuma" yarışmaları Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda gerçekleştirildi. Yarışmada Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, İlçe Müftüsü Ahmet Yaylalı, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Işık, okul müdürleri ve öğrenciler de hazır bulundu. Üç ayrı dalda yapılan yarışmaya Züferbey İmam Hatip Ortaokulu, Yalıntaş İmam Hatip Ortaokulu, Mustafakemalpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi orta kısmı ve Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi orta kısmı katıldı. Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

(MŞ)



28.04.2017 17:08:57 TSI

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