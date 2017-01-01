28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hakkari'de posta ve lojistik bölümü öğrencilerine seminer verildi

28 Nisan 2017 Cuma, 17:04
Hakkari'de posta ve lojistik bölümü öğrencilerine seminer verildi
Hakkari'de posta ve lojistik bölümü öğrencilerine seminer verildi

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Üniversitesi Yüksekova Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri ve Lojistik Bölümü öğrencilerine mesleklerine yönelik seminer verildi.
Çölemerik Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda verilen seminerde PTT Hakkâri Şubesi Müdür Yardımcısı Gülizar Karataş ve Yüksekova Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Zeki Acar, öğrencilere PTT'nin kuruluş tarihini, hizmet alanlarını ve okudukları bölümlerle ilgili atanma koşullarını, iş sahalarını, mezun olduktan sonra atanmak için neler yapılması gerektiğini anlattılar. Seminere PTT Hakkâri Şubesi Müdür yardımcısı Gülizar Karataş, Yüksekova Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Burcu Keleş Dalmaz, Yüksekova Meslek Yüksekokulu akademik personelleri ve öğrenciler katıldı. Seminer, öğrencilerin soru cevap bölümü ile son buldu.
(FT-ŞAK-Y)

28.04.2017 17:13:03 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hakkari'de 3 ton kaçak çay ele geçirildi
YEREL

HAKKARİ'DE 3 TON KAÇAK ÇAY ELE GEÇİRİLDİ
Çığ altında kalan İranlıyı arama çalışmaları
YEREL

ÇIĞ ALTINDA KALAN İRANLIYI ARAMA ÇALIŞMALARI
Hakkari'de kayyum bereketi
YEREL

HAKKARİ'DE KAYYUM BEREKETİ
Şemdinli'de esnaf toplantısı düzenlendi
YEREL

ŞEMDİNLİ'DE ESNAF TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Hakkari'de açık havada resim çalışması yapıldı
YEREL

HAKKARİ'DE AÇIK HAVADA RESİM ÇALIŞMASI YAPILDI
Hakkari'de &quot;özel güvenlik bölgesi&quot; uygulaması
YEREL

HAKKARİ'DE "ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ" UYGULAMASI
Şemdinli'de el sanatları sergisi
YEREL

ŞEMDİNLİ'DE EL SANATLARI SERGİSİ
Hakkari'de kursiyer sıkıntısı nedeni ile 67 kurs kapatıldı
YEREL

HAKKARİ'DE KURSİYER SIKINTISI NEDENİ İLE 67 KURS KAPATILDI
Minik öğrencilere kitap ve kütüphane tanıtıldı
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERE KİTAP VE KÜTÜPHANE TANITILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU 3 YAŞINDAKİ HALİNİ PAYLAŞTI

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...