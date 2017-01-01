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Matbaacılar kongresini yaptı



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Malatya'da aktif faaliyet gösteren Matbaa Basın Kağıt Reklam ve Sanayiciler Derneği kongresini yaparak yeni yönetimini belirledi.

MAFSAD toplantı Salonunda yapılan olağan genel kurul sonucu mevcut başkan Hasan Basri Orhan'ın güven tazeledi.

Kongresi sonrası tebrikleri kabul eden Orhan yaptığı açıklamada, "Çok değerli meslektaşlarım bu gün burada seçimden çok sorunlarımızı dile getirmek ve sonuca gitmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Meslek olarak zor ve aynı zamanda emek verilen, büyük sıkıntılarla mücadele eden bir alanda çalışıyoruz. Bu zorluk ve sıkıntıları burada bulunan tüm meslektaşlarım yaşıyor. Amacımız bu sorunları gidermek ve gündeme getirmek için çaba sarf etmektir. Dünya hızla gelişip değişiyor. Teknolojik olarak bir çoğumuz maddi imkansızlıklardan dolayı bu hıza yetişemiyoruz. Bütün olumsuzluklara rağmen Malatya'mızda iyi imkanlara sahip matbalarımızda var. En büyük sorunlardan biri de şehrimizin işlerinin bir çoğu il dışına gitmekte. Böyle olunca da ekonomik olarak büyük kayıplar yaşıyoruz. Bizler kira, vergi, eleman parası vermemize rağmen bir türlü korsan matbaacılığı önleyemedik. En çok birlik ve beraberliğe muhtaç olduğumuz bir noktadayız. Hepimiz aynı gemideyiz, ona göre sağlıklı düşünmeliyiz. Bizler de sonuçta insanız, insanların olduğu yerde sorun ve problemler vardır. Bu sorunları hep beraber nasıl gideririz diye çaba sarf etmeliyiz. Bizlerin de mutlaka eksik olduğu yönler vardır. Zaman zaman eleştirileriniz olacaktır. Yapıcı eleştirilerinizi, hatalarımızı gidermek adına önemseyeceğiz. Ben ve yönetim kurulum adına kongremize göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eder, iyi çalışmalar ve bol kazançlar dilerim" dedi.

Matbaa Basın Kağıt Reklam ve Sanayiciler Derneği'nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

"Hasan Basri Orhan, Caner Kılıç, Ejder Akdağ, Bülent Yılmaz, Cumali Yaylacı, Halit Keskin, Ali Altunok, Lütfi Bulut, Akif Çelik."

(MT-SD-Y)



28.04.2017 17:15:43 TSI

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