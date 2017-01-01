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Denizbank Oltu Şubesi açıldı

28 Nisan 2017 Cuma, 17:10
Denizbank Oltu Şubesi açıldı
Denizbank Oltu Şubesi açıldı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Denizbank'ın Oltu Şubesi hizmete açıldı.
Aslanpaşa Mahallesi Ziyabey Caddesinde açılan şube ile hizmet ağını genişleten Denizbank, bundan böyle Oltu'nun yanı sıra Narman, Olur ve Şenkaya ilçelerine de hizmet verecek.
Açtığı şube ile Oltu'da 5'nci banka olan Denizbank, bölgede sektöre yeni bir soluk kazandırmayı amaçlıyor.
Yeni şubenin açılışı nedeniyle düzenlenen törende konuşan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Oltu'da açılan yeni şubenin tarımdan kobiye, bireyselden kurumsal ve ticariye olmak üzere her türlü bankacılık faaliyetiyle bölge halkına hizmet vereceğini belirtti.
"Her alanda varız" diyen Genel Müdür Ateş, bankacılığı sadece bu sektörün bir çalışanı olarak değil, ülkeye hizmet eden bir misyon olarak gördüklerini ve öyle kabul ettiklerini kaydetti.
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Özellikle ilgilendiğimiz alanların başında tarım gelmektedir. Diğer bankalar arasında piyasa payımız yüzde 40'tır. Kosgeb ve Kredi Garanti Fonu gibi bir sürü devlet programının bizzat içindeyiz ve bunun başlatıcısıyız. Hatta 'nefes' dediğimiz kredinin mimarıyız. Ülkemizin jeopolitik durumu göz önüne alındığında bu ülkeye güvenmek önceliğimizdir, vazifemizdir. Öncelikli müşterimiz halkımızdır. Köylümüzü, çiftçimizi doğrudan ihtiyacıyla buluşturmayı amaçlıyoruz. Mümkün olduğu kadar onlara daha ehven şartlarda imkân sağlamak istiyoruz. Bu yeni şubemiz Oltu'ya ve yöre insanımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Oltu Kaymakamı Şenol Turan ise Denizbank gibi prestijli bir bankanın ilçede şube açmasının önemine değinerek "Genel Müdürümüz nezdinde şubenin açılışında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu şube ile birlikte ilçemizde beşinci bankamız açılmış bulunmaktadır. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.
Ticaretin olmazsa olmazlarından birisi olan bankacılık sektörünün şubeler aracılığıyla vatandaşa ulaşmalarının önemine işaret eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mevlüt Doğan, "Oltu'ya açılan bu yeni şubenin hem Oltu'ya hem Erzurum'a hem de vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, tüm banka yetkililerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Oltu'nun büyüyüp gelişmesini arzu ettiklerini kaydeden Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak'ta yöre insanına hizmet edecek olmaktan ötürü son derece mutlu olduklarını belirterek "Bir Oltulu olarak ilçemize inşallah hayırlı bir katkı sunmuş oluruz" dedi.
Öte yandan Denizbank Oltu Şubesinin açılış törenine; Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Oltu Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek, Narman Belediye Başkanı A. Yücel İşleyen, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Genel Müdür Yardımcıları Burak Koçak, Tanju Kaya, Oğuzhan Özark, Başkent 2. Bölge Müdürü Ahmet Kurtoğlu, Oltu Şube Müdürü Yunus Emre Delikurt, sivil ve mesleki toplum temsilcilerinin yanı sıra kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.
Bu arada açılışta Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'e günün anısına bir Oltu Taşı tespihi hediye edildi.
(ERZ-AT-Y)

28.04.2017 17:18:27 TSI
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