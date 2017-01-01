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'Artvin insanı için Orman ve Ekonomi' Çalıştayı



(Fotoğraflı)



Hasan Fehmi Demir

ARTVİN (İHA) - Artvin İnsanı için Orman ve Ekonomi Çalıştayı Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Artvin Bölge Müdürlüğü'nün çalışmalarının yer aldığı bir sunum izlendi. Sunumda Artvin'e özel Butko Zeytini'nin üretimine geniş yer verildi.

Programın açılışında konuşan Orman İşletmeleri Artvin Bölge Müdürü Selim Gurbetoğlu, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu desteklerle ekonomik refahın arttığını dile getiren Gurbetoğlu "İnsanlarımızın refah seviyelerini arttırmak için, ekonomik seviyelerinin artması için en önemli görev ormana düşmektedir. Bu doğrultuda değişen ve gelişen ülkemizde başta sayın bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu olmak üzere, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ormandan yararlanmanın planlanması konusunda yeni bir anlayış ortaya koymuş, ormandan sadece odunun ham maddesi değil, ormanın diğer imkanlarından yararlanmak ve orman köylüsüne de yararlandırmak için, bölgesel gelişim projeleri kapsamında vermiş oldukları ekonomik desteklerle ekonomik refahı arttırmıştır" dedi.

Ormancılık politikalarını devlet için orman mantığından millet için orman mantığına getirdiklerini dile getiren Orman Genel Müdür Yardımcısı Ali Şahin ise "Büyük bir ağa sahip olan orman teşkilatı, 1839 yılından itibaren ülkemizin, doğanın, insanlığın süre gelen bir çalışmayla devam ediyor. Çalışmalarımıza özellikle son 15 yıl içerisinde baktığımız zaman, hem mantalite olarak, hem anlayış olarak, ormancılık olarak çok farklı yönlere doğru yönelmeye başladık. Devlet ormancılığından millet ormancılığına geçtik. Şehir ormanlarında, mesire yerlerinde insanlarımıza devletin ormanlarını açtık, devlet millet el ele bu ormanları iletme ve bu ormanlarda yaşama birlikteliği sağladık" ifadelerini kullandı.

Programın devamında Endüstriyel odun hammaddesinin Artvin ekonomisindeki yeri ve önemi, gelir getirici tür ağaçlandırmaları ve tıbbi aromatik bitkilerden faydalanma, orman köylüsüne gerekli sosyoekonomik ve altyapı desteğinin sağlanması, Eko-turizm çalışmaları konu başlıkları anlatıldı.

Gerçekleşen çalıştaya Orman Genel Müdür Yardımcısı Ali Şahin, Artvin Orman Bölge Müdürü Selim Gurbetoğlu, Artvin Valisi Ömer Doğanay, AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları, orman köylüleri ve vatandaşlar katıldı.

(HFD-ÖS-Y)



28.04.2017 17:20:06 TSI

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