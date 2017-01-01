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Eskişehir polisinden "Çocukların korunmasına yönelik denetim" uygulaması



ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye genelinde çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerin uzak tutulması, güvenli bir eğitim-öğretim ortamının sağlanması için karma polis ekipleri tarafından başlatılan uygulma sürüyor.

Bu kapsamda "Çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması" kapsamında Eskişehir'de de okul çevrelerindeki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamullerinin satışının yapıldığı yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları, okul servis araçlarına ve diğer araçlara yönelik uygulama yapıldı. Uygulama sonucu, 5 internet kafe, 6 tekel market, 2 iddia-ganyan bayi, 8 kafe olmak üzere 21 iş yeri denetlendi. 1 işletme hakkında cezai işlem uygulayan ekipler, okul çevresinde bulunan cadde ve ara sokaklarda toplam 150 şahsı da sorguladı. Sorgulama sonucu kesici aletlerin taşınmasına yönelik valilik kararına istinaden 2 şahsa 227'şer lira idari para cezası uygulandı. Ehliyeti olmayan bir motosiklet sürücüsüne belgesi olmadığından gerekli işlemleri yapılmak üzere ilgili birime teslim edildi.

(BRK-MET-Y)



28.04.2017 17:21:09 TSI

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