28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Eyyübiye Belediyesi Sabır Günü Etkinlikleri 3 dilde dua ile başladı

28 Nisan 2017 Cuma, 17:12
Eyyübiye Belediyesi Sabır Günü Etkinlikleri 3 dilde dua ile başladı
Eyyübiye Belediyesi Sabır Günü Etkinlikleri 3 dilde dua ile başladı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Eyyüp Peygamber Sabır Günleri, Eyyüp Peygamber Camisinde 3 dilde sabır duası ve sabır pilavı dağıtımıyla başladı.
Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Eyyüp Peygamber Sabır Günleri yapılan sabır duası ile başladı. Eyyüp Peygamber Camisinde Yard. Doç. Dr. Cüneyt Gökçe tarafından Türkçe, Arapça ve Kürtçe dua edildi. Duaların ardından vatandaşlara Eyyübiye Belediyesi tarafından hazırlanan sabır pilavı ikram edildi. Yoğun katılımın olduğu etkinliklerin ilk gününde 5 bin kişilik sabır pilavı, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ile protokol üyeleri tarafından dağıtıldı. Programa Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Kılıç, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı İsmail Demirbaş, Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uludağ, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, düzenlenen sabır günleri ile ilgili yaptığı konuşmada, belediye olarak Eyyübiye ilçesinin manevi yönünün tanıtımı noktasında çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Başkan Ekinci, "Eyyübiye Belediyesi olarak seçildiğimiz ilk günden bu yana Hz. Eyyüp Peygamber makamını tanıtmak hem sabır timsali peygamberimizin böyle değerlerini ülkeye tanıtmak için sabır etkinlikleri düzenliyoruz. Bugün de bu 3'üncüsünü düzenlediğimiz bu program kapsamında Cuma namazından sonra sabır duası yapılıyor. Sabır duasından sonra akşam ilahi konserleri, sabır üzerine sohbetler olacak. Bu akşam Serdar Tuncer gelip sohbet edecek. Daha sonra yine herhangi bir musibete uğrayanlarla ilgili sabır gösterenlere yönelik ödüllerimiz var. Üç gün boyunca bu program devam edecek ve bugün de açılışını yaptık. Tabi gerek ülkemizin içerisinden geçtiği süreç, gerekse coğrafyamızın içerisinde bulunduğu sıkıntılar hakikaten sabrı daha çok ön plana çıkarıyor. Biliyorsunuz Suriye'den yaklaşık 3 milyon insan ülkemize gelmiş. Bu 3 milyon insanın 600 bini ilimiz sınırları içerisinde kalıyor. Hem bunlara sabır diliyoruz, hem de tabiki bunlara kucak açan insanlarımıza sabırlar diliyoruz. İnşallah bu sabrın gerektirdiği şekilde davranırsak bütün tehlikeleri bertaraf etmiş oluruz" dedi. Vali Güngör Azim Tuna'da Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye organizasyondan dolayı teşekkür ederek, "Şanlıurfa'da ilk kez bu güzel etkinliğe katılıyoruz. Eyyübiye Belediyemize teşekkür ediyoruz. Hz. Eyyüp Peygamber bizim için tabi sabır timsali olmuş, bizim peygamberlerden. Şanlıurfa'da kabri burada olan bir peygamberimiz. Şanlıurfa için, bölge için ve Türkiye için çok önemlidir. Kabri bilinen çok fazla peygamber yoktur. Bu peygamberlerden biri de Eyyüp Peygamber'dir. Bugün bu vesile ile ibadetlerimizi yaptık, dualarımızı yaptık. Yine Eyyübiye Belediyemizin hazırladığı sabır pilavını da vatandaşlarımızla, fakir, zengin demeden burada her yaştan insanlarımızla birlikte yedik. Allah'a çok şükür ediyoruz. Tabiki ihtiyaç sahibi insanları da bu vesile ile tekrar hatırlamak, onlara destek olmak için bir fırsat oluyor. Gördüğünüz gibi buraya toplumun her kesiminden insanlar, özellikle ihtiyaç sahipleri de geliyor. Onlar da istifade ediyorlar. Bir taraftan da bizlerle görüşüp sıkıntılarını dile getiriyorlar" şeklinde konuştu.
(SD-Y)

28.04.2017 17:21:13 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da elektrik kesintileri yaşanacak
YEREL

ŞANLIURFA'DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANACAK
Hudut karakoluna saldırıya Suriyelilerden tepki
YEREL

HUDUT KARAKOLUNA SALDIRIYA SURİYELİLERDEN TEPKİ
Apartmanda çıkan yangın korkuttu
YEREL

APARTMANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
1,5 ton bozuk gıda maddesi imha edildi
YEREL

1,5 TON BOZUK GIDA MADDESİ İMHA EDİLDİ
Şanlıurfa'da üç dilde &quot;sabır duası&quot;
YEREL

ŞANLIURFA'DA ÜÇ DİLDE "SABIR DUASI"

Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Balık ve manav hali inşaatında sona gelindi
YEREL

BALIK VE MANAV HALİ İNŞAATINDA SONA GELİNDİ
Hudut karakoluna saldırıya Suriyelilerden tepki
YEREL

HUDUT KARAKOLUNA SALDIRIYA SURİYELİLERDEN TEPKİ
Engelli müzik grubundan üniversite öğrencilerine konser
YEREL

ENGELLİ MÜZİK GRUBUNDAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KONSER
Harran Üniversitesinde Antik Çağda Hastalık ve Sağlık konferansı
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE ANTİK ÇAĞDA HASTALIK VE SAĞLIK KONFERANSI
Haliliye zabıta ekiplerinden kapsamlı denetim
YEREL

HALİLİYE ZABITA EKİPLERİNDEN KAPSAMLI DENETİM
Harran Üniversitesinde YÖS sınavı başvurusu başladı
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE YÖS SINAVI BAŞVURUSU BAŞLADI
Eğitim Bir Sen Futbol Turnuvasının Finali Yapıldı
YEREL

EĞİTİM BİR SEN FUTBOL TURNUVASININ FİNALİ YAPILDI
Yeğenini öldürmekten 11 yıldır aranan zanlı yakalandı
YEREL

YEĞENİNİ ÖLDÜRMEKTEN 11 YILDIR ARANAN ZANLI YAKALANDI
Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı
YEREL

ŞANLIURFA'DA HUDUT KARAKOLUNA SALDIRI
Hudut karakoluna saldırı
YEREL

HUDUT KARAKOLUNA SALDIRI

Eğitimde kullanılacak 3D teknolojisi Şanlıurfa'da tanıtıldı
YEREL

EĞİTİMDE KULLANILACAK 3D TEKNOLOJİSİ ŞANLIURFA'DA TANITILDI
Öğrenciler obeziteye dikkat çekmek amacıyla yürüdü
YEREL

ÖĞRENCİLER OBEZİTEYE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA YÜRÜDÜ
Hilvan MYO'da yerli teknolojinin önemi anlatıldı
YEREL

HİLVAN MYO'DA YERLİ TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ ANLATILDI
15 Temmuz süreci tabloya aktarılacak
YEREL

15 TEMMUZ SÜRECİ TABLOYA AKTARILACAK
Harran Üniversitesinde 25.yıl futbol turnuvası sona erdi
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE 25.YIL FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ
Çiftçi ve Vali Tuna İstanbullu öğrencileri ağırladı
YEREL

ÇİFTÇİ VE VALİ TUNA İSTANBULLU ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI
Havaların ısınması yol çalışmalarını hızlandırdı
YEREL

HAVALARIN ISINMASI YOL ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI
Haliliye Belediyesinden iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİNDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU 3 YAŞINDAKİ HALİNİ PAYLAŞTI

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...