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Eyyübiye Belediyesi Sabır Günü Etkinlikleri 3 dilde dua ile başladı



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ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Eyyüp Peygamber Sabır Günleri, Eyyüp Peygamber Camisinde 3 dilde sabır duası ve sabır pilavı dağıtımıyla başladı.

Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Eyyüp Peygamber Sabır Günleri yapılan sabır duası ile başladı. Eyyüp Peygamber Camisinde Yard. Doç. Dr. Cüneyt Gökçe tarafından Türkçe, Arapça ve Kürtçe dua edildi. Duaların ardından vatandaşlara Eyyübiye Belediyesi tarafından hazırlanan sabır pilavı ikram edildi. Yoğun katılımın olduğu etkinliklerin ilk gününde 5 bin kişilik sabır pilavı, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ile protokol üyeleri tarafından dağıtıldı. Programa Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Kılıç, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı İsmail Demirbaş, Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uludağ, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, düzenlenen sabır günleri ile ilgili yaptığı konuşmada, belediye olarak Eyyübiye ilçesinin manevi yönünün tanıtımı noktasında çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Başkan Ekinci, "Eyyübiye Belediyesi olarak seçildiğimiz ilk günden bu yana Hz. Eyyüp Peygamber makamını tanıtmak hem sabır timsali peygamberimizin böyle değerlerini ülkeye tanıtmak için sabır etkinlikleri düzenliyoruz. Bugün de bu 3'üncüsünü düzenlediğimiz bu program kapsamında Cuma namazından sonra sabır duası yapılıyor. Sabır duasından sonra akşam ilahi konserleri, sabır üzerine sohbetler olacak. Bu akşam Serdar Tuncer gelip sohbet edecek. Daha sonra yine herhangi bir musibete uğrayanlarla ilgili sabır gösterenlere yönelik ödüllerimiz var. Üç gün boyunca bu program devam edecek ve bugün de açılışını yaptık. Tabi gerek ülkemizin içerisinden geçtiği süreç, gerekse coğrafyamızın içerisinde bulunduğu sıkıntılar hakikaten sabrı daha çok ön plana çıkarıyor. Biliyorsunuz Suriye'den yaklaşık 3 milyon insan ülkemize gelmiş. Bu 3 milyon insanın 600 bini ilimiz sınırları içerisinde kalıyor. Hem bunlara sabır diliyoruz, hem de tabiki bunlara kucak açan insanlarımıza sabırlar diliyoruz. İnşallah bu sabrın gerektirdiği şekilde davranırsak bütün tehlikeleri bertaraf etmiş oluruz" dedi. Vali Güngör Azim Tuna'da Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye organizasyondan dolayı teşekkür ederek, "Şanlıurfa'da ilk kez bu güzel etkinliğe katılıyoruz. Eyyübiye Belediyemize teşekkür ediyoruz. Hz. Eyyüp Peygamber bizim için tabi sabır timsali olmuş, bizim peygamberlerden. Şanlıurfa'da kabri burada olan bir peygamberimiz. Şanlıurfa için, bölge için ve Türkiye için çok önemlidir. Kabri bilinen çok fazla peygamber yoktur. Bu peygamberlerden biri de Eyyüp Peygamber'dir. Bugün bu vesile ile ibadetlerimizi yaptık, dualarımızı yaptık. Yine Eyyübiye Belediyemizin hazırladığı sabır pilavını da vatandaşlarımızla, fakir, zengin demeden burada her yaştan insanlarımızla birlikte yedik. Allah'a çok şükür ediyoruz. Tabiki ihtiyaç sahibi insanları da bu vesile ile tekrar hatırlamak, onlara destek olmak için bir fırsat oluyor. Gördüğünüz gibi buraya toplumun her kesiminden insanlar, özellikle ihtiyaç sahipleri de geliyor. Onlar da istifade ediyorlar. Bir taraftan da bizlerle görüşüp sıkıntılarını dile getiriyorlar" şeklinde konuştu.

(SD-Y)



28.04.2017 17:21:13 TSI

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