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DTSO Meclis toplantısı gerçekleştirildi



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DÜZCE (İHA) - Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ertan Taşlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ek istihdam rakamlarının Düzce için sevindirici olduğunu söyledi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını Meclis Başkanı Ertan Taşlı yaptı. Taşlı, geçtiğimiz günlerde Düzce Valiliği'nde gerçekleştirilen istihdam kurulu toplantısında Vali Zülkif Dağlı'nın açıklamış olduğu ek istihdam rakamlarının Düzce için sevindirici olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOBB'da başlatmış olduğu seferberlik ve daha önce odamızda da tanıtımı yapılan bu seferberlik kapsamında şu ana kadar 4 bin 500 kişinin istihdam edildiğini belirten Taşlı, bu rakamın Düzce'deki sigortalı sayısı göz önüne alındığında hayli başarılı bir rakam olduğunu, seferberliğin devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde rakamda artış beklediklerini de sözlerine ekledi.

Meclis toplantısında ilk olarak gündem maddeleri ele alındı. Mart ayı mizanı görüşüldü. Meclis gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Ayhan Şamandar daha önce tamamlanan ve 5 sektör için ayrı ayrı yapılan SWOT Analizi çalışmalarının sonuçları hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Bu çalışmaların kitap haline getirileceğini belirten Şamandar, SWOT Analizi çalışmasının ileriki dönemdeki çalışmalara ışık tutacağını da sözlerine ekledi. Şamandar'ın konuşmasından sonra SWOT Analizlerinde görev alan öğretim üyelerine plaket takdim edildi.

Toplantının son kısmında söz alan Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Eğilmez, tamamlanmak üzere olan Tekstil Grubu'na ait Avrupa Birliği projesi ile ilgili meclis üyelerine bilgiler verdi.

(AY)



28.04.2017 17:21:40 TSI

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