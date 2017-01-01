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Şanlıurfa'da elektrik kesintileri yaşanacak



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da bazı ilçelere, planlı bakım ve yatırım çalıştırmaları kapsamında 29 Nisan Cumartesi ve 30 Nisan Pazar günü elektrik verilemeyeceği belirtildi.

Dicle Elektrik Dağıtım tarafından yapılan duyuruda, Haliliye İlçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi, Sırın Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Yeşil Direk Mahallesi, İmambakır Mahallesi, Şair Nabi Mahallesi, Paşabağı Mahallesi ve Bamyasuyu Mahallelerinde İşletme Bakım ve Onarım Müdürlüğünün yapmış olduğu arıza onarım ve bakım işleri kapsamında elektrik verilmeyecek. Şebeke bakım çalışmaları nedeniyle 30 Nisan Pazar günü saat 08.00 ile 18.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacağı belirtilirken aynı gün Karaköprü ilçesine bağlı Karsıyaka Mahallesi Gap Bölge İdaresi yanında tesis çalışmaları nedeniyle 08.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintileri yaşanabileceği belirtildi.

29 Nisan Cumartesi günü Birecik Trafo Merkezinde, Bakım Ve Onarım Müdürlüğünün DEYAŞ Enerji Firması tarafından devam eden Arıza Onarım ve Bakım işleri kapsamında yapacağı şebeke bakım çalışmaları, Birecik TM fider çıkışlarına parafudur takılacağından elektrik kesintisi yaşanacağı ifade edildi.

(Şİ-SD-Y)



28.04.2017 17:37:18 TSI

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