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Devlet Demiryolları'ndan ilaçlama uyarısı

28 Nisan 2017 Cuma, 17:32
Devlet Demiryolları'ndan ilaçlama uyarısı

ERZURUM (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nca Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum ve Kars il sınırları içindeki demiryolu hat ve istasyonlarında 02 mayıs 2017-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.
Erzurum Valiliği'nce konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle, belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtilerek, "Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından; Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur" denildi.
Açıklamada, ilaçlama programı şöyle açıklandı;
"02-03 Mayıs 2017 Sivas -Kayseri il sınırları içerisindeki Sivas-Karaözü-Gömeç İstasyonları arasında;
05-08 Mayıs 2017 Sivas-Erzincan il sınırları içerisindeki Sivas-Bostankaya-Çetinkaya Divriği-İliç İstasyonları arasında;
09-12 Mayıs 2017 Erzincan-Erzurum il sınırları içerisindeki İliç-Kemah-Erzincan-Çadırkaya-Aşkale İstasyonları arasında;
13-15 Mayıs 2017 Erzurum-Kars il sınırları içerisindeki Aşkale-Erzurum-Köprüköy-Topdağ İstasyonları arasında;
16-18 Mayıs 2017 Kars il sınırları içerisindeki Topdağ-Selim-Kars-Akyaka İstasyonları arasında yapılacaktır."
(ERZ-AT-Y)

28.04.2017 17:40:49 TSI
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