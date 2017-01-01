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Bulanık'ta TEOG sınavında beş Türkiye birincisi

28 Nisan 2017 Cuma, 17:38
Bulanık'ta TEOG sınavında beş Türkiye birincisi

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık ilçesinde Temel Eğitimden Ortaeğitime Geçiş (TEOG) sınavında başarılı olan öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ile birlikte Kaymakam Hacı Arslan Uzan'ı makamında ziyaret ettiler.
Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip beraberinde TEOG sınavında başarılı olan öğrenciler, şube müdürü Yalçın Tunçel ve okul müdürleri ile birlikte Kaymakam Hacı Arslan Uzan'ı makamında ziyaret etti. Başarılı öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Hacı Arslan Uzan, "Öğrencilerinin bu başarısın takdir etmemek elden değil. Bu öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve ekibinin ilçede gösterdikleri bu başarı gerçekten çok güzel. Bende bu öğrencilere hediye olarak bir hafta bursa gezisini sözünü veriyorum" dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, "TEOG sınavında 120 ve 119 doğru yapan 12 öğrenci ve okul müdürleri ile birlikte Kaymakamımız Hacı Arslan Uzan'ı makamında ziyaret ederek bilgilendirmede bulunduk. Sayın Uzan, öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek öğrencilerimize hediye ve gezi sözü verdi. Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü incelemeleri neticesinde gayri resmi sonuçlara göre ilçemizde TEOG sınavında 120 sorunun hepsini doğru cevaplayan Uzgörür Ortaokulundan 2 öğrenci, Gazi, Türk Telekom ve 125.Yıl Ortaokullarından birer öğrenci toplamda beş öğrenci bulunmaktadır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bütün ortaokul müdürlüklerini, öğretmenlerini ve öğrencilerini tebrik ederiz ve başarılarının devamını dileriz" dedi.
(GK-ŞAK-Y)

28.04.2017 17:46:00 TSI
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