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KTO, Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde stant açtı



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından 28-29 Nisan tarihlerinde, Türkiye'nin yöresel ürünlerini dünyaya tanıtmak, Ankara'yı bu ürünlerin ticaret ve ihracatının merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne katılarak stant açtı.

ATO Congresium'da gerçekleştirilen zirvenin açılışında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ankara Valisi Ercan Topaca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı RifatHisarcıklıoğlu, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve çok sayıda davetli yer aldı. Zirve'nin açılış törenine Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz katıldı.

ATO Congresium'da gerçekleştirilen zirve kapsamında, TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, ATO Başkanı Gürsel Baran ve diğer protokol üyeleri Kayseri Ticaret Odası standını ziyaret etti.

Stantta misafirlerine Kayseri Pastırması ikram eden Başkan Hiçyılmaz, KTO standında katılımcılara Kayseri Pastırması, Kayseri Sucuğu ve Kayseri Mantısı ikramında bulunulduğunu belirterek Kayseri'nin 10 üründe coğrafi işarete sahip olduğunu vurguladı.

Hiçyılmaz, "Buradaki amaç hangi ürünün hangi yöreyle özdeşleşmiş olduğunu tüm Türkiye'ye duyurmak ve tüm ürünlerimizin kamuoyu tarafından daha çok benimsenmesi ve satın alınmasını sağlamaktır. Bizler de Kayseri yöremizin ürünlerinin tanıtımı için buradayız. Bu kapsamda bu faaliyetleri önemsiyoruz ve her sene de bu organizasyonda yer alacağız" şeklinde konuştu.

(SK)



28.04.2017 17:46:44 TSI

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