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Yaşam ve kariyer panayırı

28 Nisan 2017 Cuma, 17:42
Yaşam ve kariyer panayırı
Yaşam ve kariyer panayırı

(Fotoğraflı)

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu tarafından 3. düzenlenen "Yaşam ve Kariyer Panayırı" (YAKA 2017) başlıklı etkinlik, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kariyer Topluluğu Başkanı Selçuk Cantürk, üçüncüsünü düzenledikleri YAKA 2017 etkinliğinde emeği geçenlere teşekkür ederek programın, öğrencilerin kariyer yolculuğuna fayda getirmesi temennisinde bulundu.
Etkinlikte konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrenci topluluklarının çok önemli bir sosyalleşme aşaması olduğunu belirterek sözlerine başladı. Öğrencilerin üniversite hayatında bir topluluk içine dahil olarak çeşitli çalışmalarda bulunmasının, mezuniyetten sonraki iş yaşamına da olumlu yansıyacağını ifade eden Prof. Dr. Çakar, akademik bilginin yanında öğrencilerin kariyer gelişimlerine de önem vermesi gerektiğini dile getirdi. YAKA 2017 etkinliğinin öğrencilerin kariyer planlamasına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, programda emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.
Açılış konuşmalarının ardından etkinliğin oturumlar bölümüne geçildi. "Hayal Et", "Başarıyı Yakala", "Sınırları Zorla" başlıklarında gerçekleştirilen oturumlarda sırasıyla; Standard Profil Düzce Plant Hr Director Bircan Kutlu, Avivasa İK Kurumsal Gelişim Yöneticisi Mehmet Uygun, Düzce Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Özkan Şahin, Türk Telekom Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, Eyobus Turizm A.Ş. Kurucusu Aykut Yılmaz ve Google Proje Yarışması 2015 Finalisti Metehan Emlik davetli konuşmacı olarak bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar.
Farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda çalışan ve her birinin ayrı bir başarı hikayesi olan konuşmacılar; iş hayatında başarıya ulaştıran özellikler, mülakatlarda dikkat edilmesi gereken hususlar, şansın başarıya etkisi, istemek ve başarmak arasındaki ilişki, başarıyı etkileyen faktörler gibi birçok konuda yol gösterici açıklamalarda bulundular.
Kendi çalışma hayatlarından örnekler veren davetli konuşmacılar, öğrencilere çok çalışmaları, hayal kurmaları, alışkanlıklarını değiştirmeleri, olumsuzluklar karşısında yılmamaları konularında tavsiyelerde bulundular.
"Yaşam ve Kariyer Panayırı" etkinliğinin ikinci ve son gününde yine alanında uzman sektör temsilcileri ve davetli konuşmacılar öğrencilerle bir araya geldi.
Oturumlarda; Kariyer Net Güney Marmara Bölge Müdürü Gülşah Ağralı, D-Cat Technologies Genel Müdürü Ufuk Kab, İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Türkaydın, Gençlik Odası TV Kurucusu Ferit Ömeroğlu, Acıbadem Hastanesi'nden Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Havva Arslan Üz ile İşe Alım Uzmanı Arda Başarır,Titanic Oteller Zinciri İcra Kurulu Başkanı Muzaffer Aygün, Milli Aşçı İlhan Elbir ve Şef Aşçı Hatice Akman çalıştıkları alanlar ve firmaları hakkında önemli bilgiler verdi.
Kariyer yönetimi ve kariyer planlama alanlarıyla ilgili hayata karşı farklı perspektifler sunan davetli konuşmacılar, öğrencilere farklı alanlarda yeni bakış açıları kazandırdılar. "Yaşam ve Kariyer Panayırı" gerçekleştirilen oturumların ardından sona erdi.
(AY)

28.04.2017 17:51:31 TSI
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