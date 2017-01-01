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Mamur Dağı doğaseverleri bekliyor

28 Nisan 2017 Cuma, 17:43
Mamur Dağı doğaseverleri bekliyor
Mamur Dağı doğaseverleri bekliyor
- İlkadım'da ekstrem sporlar ilgi çekiyor

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Mamur Dağı yeni haliyle ekstrem sporların ve doğa severlerin vazgeçilmez adresi oluyor.
İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un seçim vaatleri arasında bulunan Ekstrem Spor Alanı, Mahmur Dağı'nda hayat buldu. Mesire yeri olarak da kullanılan alan yeniden düzenlenerek hafta sonlarının vazgeçilmez adresi olmayı hedefliyor. Dağlık ve yeşil arazinin çoğunlukta olduğu, içinde yaylaların, derelerin ve doğal bitki örtüsünün bulunduğu tipik bir dağ yerleşkesi olan Mahmur Dağı Mesire Alanı özellikle bisikletçilerin ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Mamur Dağı Mesire Alanı'nda sundurma, piknik alanları, yürüyüş yolları, mescit, lavabo, doğal bisiklet parkurları ve eşsiz bir manzara Samsunluları bekliyor.

Ekstrem sporun Samsun'daki adresi
Son yıllarda oldukça önem kazanan Ekstrem Sporların yapıldığı Mahmur Dağı son olarak EKOBİD üyelerini ağırladı. Yaklaşık 25 kişilik grupla Mamur Dağı Mesire Alanı'na kamp kuran EKOBİD üyeleri hem eşsiz doğasından hem de ekstrem spor alanından faydalandılar. Kamp süresince bisiklet turları da düzenleyen doğaseverler bu tür etkinliklerin önemine değinerek, kendilerine bu fırsatı veren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a teşekkür ettiler.

Tok: "Eşsiz bir huzur merkezi yaptık"
Şehir merkezine yakın ama doğayla iç içe alanların büyük önem arz ettiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Mamur Dağı Mesire Alanı sadece bu bölgede ki hemşehrilerimize değil çevre il ve ilçedeki vatandaşlarımıza da hitap edecek eşsiz bir alan haline gelmiştir. Doğasının güzelliğiyle eşsiz bir huzur merkezi haline gelen Mamur Dağı Mesire Alanı'nda bir çok ayrıntının yanı sıra doğa sporları ve ekstrem sporlarla ilgilenen sporcularımıza oldukça güzel imkanlar sunaktadır" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

28.04.2017 17:51:55 TSI
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