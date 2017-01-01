28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ahlat Belediyesinin düzenlediği program büyük ilgi gördü

28 Nisan 2017 Cuma, 17:44
Ahlat Belediyesinin düzenlediği program büyük ilgi gördü
Ahlat Belediyesinin düzenlediği program büyük ilgi gördü

(Fotoğraflı)

Serdar Adıyaman
BİTLİS (İHA)  Bitlis'in Ahlat Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği program büyük ilgi gördü.
Ahlat Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi Ertuğrul Gazi Konferans Salonun da düzenlediği program şehitler için okunan dua ile başladı. Mürselpaşa Türk Müziği Topluluğu üyesi Mehmet Ali Karadaşlı'nın sunumu ve şiirlerinin ardından 2010 yılı ezan ve 2015 yılı Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma Türkiye birincisi Hasan Çakmak'ın Kuran tilavetiyle program devam etti. Bölgede şehitlerin olması hasebiyle Kur'an-ı Kerimden şehitlerle ilgili ayetlerin okumasına özen gösterildi.
Daha sonra Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. Belediye Bakanı A.Mümtaz Çobanın konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma Türkiye ikincisi Hafız Recep Yasan'ın Kuran tilavetiyle program devam etti. Büyük bir huşu içerisinde dinlenen Kur'an tilavetinin ardından program Mürselpaşa Türk Müziği Topluluğunun solisti Hakan Acar'ın tasavvuf müziği konseri ve sema mukabelesi büyük beğeni toplarken, program dua ile sona erdi.
Programa Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Bitlis Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, il ve ilçe kurum amirlerinin yanısıra çok sayıda vatandaş katıldı. Oldukça ilgi gören programın sonunda katılımcılar organizasyondan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. Programın sona ermesinin ardından katılımcılara Ahlat Belediyesi tarafından ilçede üretilen toy beyi lokumu ikram edildi.
(SAD-ŞAK-Y)

28.04.2017 17:52:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tatvan'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

TATVAN'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Ahlat Bastonuna;&quot;Türkiye Kültür Oskarı ödülü&quot;
YEREL

AHLAT BASTONUNA;"TÜRKİYE KÜLTÜR OSKARI ÖDÜLÜ"
Bitlis'te terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TE TERÖR OPERASYONU
Tatvan'da Kut'ül Amare zaferi kutlandı
YEREL

TATVAN'DA KUT'ÜL AMARE ZAFERİ KUTLANDI
Tatvan'da &quot;Kadim Şehir Bitlis&quot; konulu fotoğraf sergisi açıldı
YEREL

TATVAN'DA "KADİM ŞEHİR BİTLİS" KONULU FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI
Bitlis'te terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TE TERÖR OPERASYONU
TATSO'dan &quot;faizsiz kredi&quot; açıklaması
YEREL

TATSO'DAN "FAİZSİZ KREDİ" AÇIKLAMASI
Tatvan'da &quot;Benim Adım Kudüs&quot; konulu konferans düzenlendi
YEREL

TATVAN'DA "BENİM ADIM KUDÜS" KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ
Kaymakam Özkan'dan şehit askerin ailesine taziye ziyareti
YEREL

KAYMAKAM ÖZKAN'DAN ŞEHİT ASKERİN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ
BEÜ'de &quot;Geçmişten Günümüze Gençlik Paneli&quot;
YEREL

BEÜ'DE "GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GENÇLİK PANELİ"
(Özel haber) Bitlisli kanaat önderinden başkanlık sistemi değerlendirmesi
YEREL

(ÖZEL HABER) BİTLİSLİ KANAAT ÖNDERİNDEN BAŞKANLIK SİSTEMİ DEĞERLENDİRMESİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU 3 YAŞINDAKİ HALİNİ PAYLAŞTI

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...