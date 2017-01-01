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Rektör Uzun ziyaretlere başladı



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun göreve başlamasının ardından şehirde ilk ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Bartın Üniversitesi'nin yeni Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun göreve başlamasının ardından il yöneticilerini ziyaret etmeye başladı. Bu kapsamda ilk ziyaret Bartın Valisi Nusret Dirim'e gerçekleştirildi. Rektör Uzun'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Vali Dirim, "Bartın'ın 1991 yılında il olduktan sonra yaşadığı en önemli gelişmelerden biri üniversitenin kurulmasıdır. Şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynayan üniversitemizle Valilik olarak, sürekli işbirliği içinde olacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.



"Üniversite, şehrimiz için çok önemli"

Rektör Uzun, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ı da ziyaret etti. Burada üniversitenin şehrin sosyo-ekonomik gelişimine sağladığı katkının önemine vurgu yapan Başkan Akın, "Bartın Üniversitesi şehrimiz için çok önemli bir konumdadır. Kalkınma hızının artırılması için iş birliğinin de sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu anlamda üzerimize düşen sorumluluğu bundan sonra da yerine getireceğiz. Üniversitemiz Rektörü Uzun'a yeni görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu.



"Üniversite ilimize güç katacak, teşvik edecek"

Üniversite olarak Bartın'dan başlamak üzere tüm ülkeye hizmet edeceklerini kaydeden Rektör Uzun ise "2008 yılında kurulan üniversitemiz bu güne kadar birçok başarı elde etmiş, bugünlere gelmiştir. Bizler de yüklendiğimiz bu sorumluluk ile yeni nesil üniversite anlayışı yerleştirerek, Bartın ve çevresi başta olmak üzere ülkemizin gelişimine katkı sağlamak için gayret göstereceğiz. Üniversitemizde çeşitlilik ve özgünlük ilkelerini gözeterek kalite kültürünü yerleştireceğiz. Bunu yaparken öğrencilerimiz ve personelimizle işbirliği içinde olmanın yanında şehrimizle de etkileşim içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.

Ziyaretler kapsamında Rektör Uzun, Garnizon Komutanı Deniz Piyade Albay Vedat Selvitop, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Bozkurt, Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir ile de biraraya geldi.

(AY-RFK-Y)



28.04.2017 17:53:35 TSI

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