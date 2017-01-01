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Kastamonu'ya iki yılda 2.4 milyon liralık aydınlatma yatırımı



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., müşterilerine daha kaliteli hizmetler sunmak hedefiyle mevcut aydınlatma sistemlerinde bakım, onarım ve yatırım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Başkent EDAŞ, Kastamonu'da sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak için şebeke ve aydınlatma yatırımlarını sürdürüyor. Bu yıl yaklaşık 1.4 milyon TL'lik aydınlatma yatırımı yapılacak.

Kastamonu'da yapılan çalışma kapsamında ekonomik ömrünü dolduran aydınlatma ekipmanları yenileriyle değiştirilirken, henüz ekonomik ömrünü doldurmamış, kullanılır durumda olan fakat dış etkenler sebebiyle arızalanan aydınlatma armatürleri de bakım ve onarımdan geçiriliyor.

Başkent EDAŞ tarafından 2017 yılının ilk 5 ayında yürütülen aydınlatma çalışmaları şöyle: "2 bin 500 adet armatür ekonomik ömrünü tamamladığı için yeniledi. 3 bin 250 adet armatür yanar hale getirildi. Mahallelere toplamda 650 kez, 30 cadde ve bulvara bakım yapıldı. Dış etkenler sebebiyle hasar gören 150 metrelik kablonun onarımı gerçekleştirildi. Başkent EDAŞ, sorumluluk bölgesinin genelinde yaptığı yatırımlar ve operasyonel iyileştirmeleri hayata geçirmeye ve bu hizmetleri müşterileriyle paylaşmaya devam edecek"

(Vİ-RFK-Y)



28.04.2017 17:55:55 TSI

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