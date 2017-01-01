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Bozüyük'te miniklerin 23 Nisan kutlamaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu öğrencileri, soğuk ve yağışlı hava nedeniyle ertelenen 23 Nisan kutlamalarını büyük bir coşku ile gerçekleştirdi.

Yeşilkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı amfi tiyatroda gerçekleştirilen kutlamalara, İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Alper Koç, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mustafa Tetik, kutlamalara katılan herkese teşekkür ederek iyi eğlenceler diledi. Ana sınıflarının müzikli danslı gösterileri ve defile gösterileri ile başlayan programda minikler beğeni ile izlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik'in başarılı öğrencileri ödüllendirdiği programda ilkokul öğrencileri de sırasıyla çeşitli dans gösterileri ile folklor gösterilerini büyük bir başarı ile sundu. 23 Nisan şiirlerinin okunduğu programda son olarak eğlenceli yarışmalar yer aldı. Bayramlarını büyük bir coşkuyla kutlayan öğrenciler tören alanından tatlı bir yorgunluk ile ayrıldı.

(FSİ-MET-Y)



28.04.2017 18:03:06 TSI

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