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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Başkan Bakıcı, personelin 1 Mayıs İşçi Bayramlarını kutladı

28 Nisan 2017 Cuma, 17:58
Başkan Bakıcı, personelin 1 Mayıs İşçi Bayramlarını kutladı
Başkan Bakıcı, personelin 1 Mayıs İşçi Bayramlarını kutladı
- "Biz Bozüyük Belediyesi olarak kocaman bir aileyiz"

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, belediye personelinin 1 Mayıs İşçi Bayramlarını kutladı.
Bozüyük Belediyesinin tüm birimlerini ve müdürlüklerini tek tek gezen Başkan Bakıcı; 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda resmi tatil olduğu için personelle şimdiden bayramlaşmak istediğini anlattı. İlk olarak Bozüyük Belediyesi ana hizmet binasındaki personeli ziyaret eden Başkan Bakıcı, ardından Zabıta Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü ve İtfaiye Garajı'nı ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. Bozüyük Belediyesi olarak önceliklerinin vatandaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda projeler yapmak, onların güzel bir kentte yaşamalarını sağlamak olduğunu belirten Başkan Bakıcı, "Bozüyük Belediyesi olarak bizler kocaman bir aileyiz, birlikte sağladığımız bu uyum gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere de olumlu yansımaktadır. Benim göreve geldiğim günden beri en çok dikkat ettiğim husus çalışanlarımın maaşlarının gününde ödenmesidir. Bizler emekçinin alın teri kurumadan parasını alması adabı ile yetiştirilmiş insanlar olarak en çok buna dikkat etmekteyiz. Hepinize bu vesile ile ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepinizin 1 Mayıs İşçi Bayramlarınızı kutluyorum" dedi.
(FSİ-MET-Y)

28.04.2017 18:06:36 TSI
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