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HKÜ'de Arabuluculuk sempozyumu

28 Nisan 2017 Cuma, 18:20
HKÜ'de Arabuluculuk sempozyumu
HKÜ'de Arabuluculuk sempozyumu

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Arabulucuk sempozyumu düzenlendi.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Hukuk Fakültesi ve Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığının girişimiyle organize edilen "Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Arabuluculukta Avukatın Rolü" sempozyumu HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan HKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şabah Kayıhan, "Hepimizin bildiği gibi uyuşmazlıklar olduğu zaman ilk etapta başvurulacak olan yer, devletin görevli mahkemeleridir. Bu temel uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Bununla beraber bir diğer uyuşmazlık yöntemi tahakküm usulüdür" Diyerek arabuluculuk çözüm yönteminin önemine dikkat çekti. Arabuluculuk konusunda ciddi anlamda farkındalık oluşturulduğunu ifade eden Kayıhan, arabuluculuk yönteminin ülkemizde oturduğu taktirde devletin mahkemelerinin iş yükünün azalacağını dile getirdi.
"1100 avukat ve adaya eğitim verildi.
HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, Arabuluculuk Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üniversitenin hukuk fakültesi ve üniversite Sürekli Eğitim Merkezi tarafından bin 100 avukat ve adaya eğitim sertifikası verildiğini kaydetti. Kalyoncu, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, arabuluculuk ile ilgili ilk kez bu sertifikanın yetkisini alan kurumlardan bir tanesi olmuştur. Özellikle hukuk alanında bildiğiniz gibi nüfus yoğunluğunun artışı, iktisadi gelişmeleri ve günlük hayatın içerisinde cereyan eden vakaların hemen hepsi mahkemelerimizde iş yükünü ciddi anlamda arttırmış durumdadır. Mahkemelerimizin iş yükünü hafifletmek, tarafların iradesine bırakılan konularda arabuluculuk yöntemi ile uyuşmazlıklara uzlaşı kültürü getirmek hedefini üniversitemiz olarak bu eğitimle desteklemekteyiz. Aile hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku gibi birçok alanda açılan davalarda üniversitemiz sertifikasını alan arabulucuların hızlı ve uzlaşıcı bir anlayışla birçok dosyada arabuluculuk sertifikamızı da kullanarak müdahil olduğunu da gözlemlemiş durumdayız" dedi.
"Her türlü desteği vermeye hazırız"
Türkiye genelinde gündeme gelen birçok uyuşmazlığın arabuluculuk yöntemiyle kısa zamanda çözüldüğünü vurgulayan Gaziantep Baro Başkanı İskender Kahraman, "Gaziantep Barosu olarak bu konunun geliştirilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.
"Her alanında yaygınlaştırmalıyız"
Toplantının açılışında konuşan ve arabuluculuğun önemine değinen GTO Başkan Yardımcısı Güllüoğlu, ticari uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuğun etkin yöntem olduğunu belirtti. Ticari hayat başta olmak üzere hayatın her alanında anlaşmazlıkların maddi ve manevi zaman kayıplarına neden olduğunu, iş dünyasının çözüm odaklı ve proaktif davranması gerektiğini vurgulayan GTO Başkan Yardımcısı Güllüoğlu, "Bireysel mutluluğumuz ve toplumsal refahımız için uzlaşı çok önemli bir kavramdır. Maddi ve manevi kazanç için "Uzlaşı kültürünü" hayatın her alanında yaygınlaştırmalıyız. Yaşanan uyuşmazlıkları çözmenin en iyi yolu karşılıklı müzakeredir. Özellikle ticari hayattaki uyuşmazlıkları "Arabuluculuk" sistemi ile çözmek en büyük maliyeti zaman olan biz iş insanları için oldukça önemlidir" ifadelerini kullandı.
Açılış Konuşmalarının ardından üç oturumda devam eden sempozyumda arabuluculuk uzlaşma yönteminin her yönüyle ele alındığı program sonunda Kalyoncu, ABD'den sempozyuma katılan, Arabulucu John Thomas Porter'a plaket verdi.
Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreteri Kürşat Göncü, HKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Kayıhan, ABD'den Arabulucu John Thomas Porter, İngiltere'den Arabulucu Michel Kallipetis, Belçika'dan Arabulucu Gerard Kuyper, Arabuluculuk Kurulu Üyesi Fatih Soysal, Afrika'dan Arabulucu Ebrahim Patelia, Arabulucu Erol Koç, Arabulucu Neyir Şeyda Musal, TBB Yönetim Kurulu Üyesi Yurdagül Gündoğan, Arabulucu İrfan Medet Akpınar, Eurosia Arabuluculuk Merkezinden Mehmet Akuğur, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Güllüoğlu ve Arabulucu Aşiyan Süleymanoğlu sempozyumda konuşma yaptı. Konuşmacılar, "Ticari Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk", "İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Arabulucuk" ve "Arabuluculukta Avukatın Rolü" konulu sunumlarını yaparak konuları detaylı olarak inceledi.
Tüm katılımcılara ayrı ayrı plaket takdimi yapılan sempozyum, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
(SD-Y)

28.04.2017 18:27:43 TSI
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