28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DTO Başkanı Erdoğan, esnafla buluştu

28 Nisan 2017 Cuma, 18:20
DTO Başkanı Erdoğan, esnafla buluştu
DTO Başkanı Erdoğan, esnafla buluştu

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, İstasyon Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. Erdoğan, esnafın taleplerini dinledi, Denizli Ticaret Odası'nın hizmetlerini anlattı, alışveriş yaptı. Esnaf, Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Esnafın sıcak ilgisinin kendisi için büyük moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Denizli Ticaret Odası olarak bizler gücümüzü üyelerimizden alıyoruz. Kapımız her türlü konuda kendilerine sürekli açık. Odamıza gelen esnafımıza her türlü kolaylığı gösteriyor, yardımcı oluyoruz" dedi.
Çözüm noktasında da kendileriyle istişare yaparak, gereken neyse yapıyoruz diyen Başkan Erdoğan, "Bu ziyaretler, hem onlar için hem bizim için moral kaynağı oluyor. Esnafımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Odamızın sağladığı kolaylıkları anlatıyoruz. Bundan sonra da çarşıda, pazarda esnafımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

28.04.2017 18:27:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Merkezefendi Belediyesi'nden 400 öğrenciye bisiklet
YEREL

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ'NDEN 400 ÖĞRENCİYE BİSİKLET
Pamukkale Belediyesi'nden Sulama Birliğine destek
YEREL

PAMUKKALE BELEDİYESİ'NDEN SULAMA BİRLİĞİNE DESTEK
Honaz'a Kapalı Yüzme Havuzu
YEREL

HONAZ'A KAPALI YÜZME HAVUZU
Denizli'de ev yangını: 1 ölü
YEREL

DENİZLİ'DE EV YANGINI: 1 ÖLÜ
Denizli Gençlik Meclisi'nden &quot;Geleceğe Değer Projesi&quot;
YEREL

DENİZLİ GENÇLİK MECLİSİ'NDEN "GELECEĞE DEĞER PROJESİ"
AK Partili Tin: &quot;Avrupa teröre açık destek veriyor&quot;
YEREL

AK PARTİLİ TİN: "AVRUPA TERÖRE AÇIK DESTEK VERİYOR"
FETÖ'nün Kale yapılanması davası başladı
YEREL

FETÖ'NÜN KALE YAPILANMASI DAVASI BAŞLADI

Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
YEREL

DENİZLİ'DE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ
KGF, bin 528 işletmeye kredi kullandırdı
YEREL

KGF, BİN 528 İŞLETMEYE KREDİ KULLANDIRDI
Denizli'de trafik kazası: 1 ölü
YEREL

DENİZLİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
Büyükşehir Ayaz'daki su sorununa son verdi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR AYAZ'DAKİ SU SORUNUNA SON VERDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU 3 YAŞINDAKİ HALİNİ PAYLAŞTI

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...