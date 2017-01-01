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Uzman doktorlara diz yaralanmaları konusunda eğitim

28 Nisan 2017 Cuma, 18:26
Uzman doktorlara diz yaralanmaları konusunda eğitim
Uzman doktorlara diz yaralanmaları konusunda eğitim

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü tarafından düzenlenen toplantılar kapsamında, uzman doktorlara Diz çevresi spor yaralanmaları konusu anlatıldı.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlarına yönelik düzenlenen toplantıda, Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Cenk Cankuş, diz çevresi spor yaralanmalarında en sık görülen ön çapraz bağ yırtıklarının cerrahi tedavisi hakkında güncel yöntemler konusunda bilgiler verdi. "Son zamanlarda sportif faaliyetlerin artması nedeniyle sadece sporcularda değil, diğer hasta gruplarında da diz bağ yaralanmaları sık görülmektedir" diyen Yrd. Doç. Dr. Cankuş, bu tip yaralanmalarda yapılan artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ameliyatında yeni tekniklerle hastaların biran önce günlük hayatına, sporcuların sportif faaliyetlerine dönmesinin sağlandığını söyledi. Artroskopik (kapalı cerrahi) yöntemle hastanın bir gün sonrası yürümeye başladığına dikkati çeken Yrd. Doç. Dr. Cankuş, "Hastanın daha sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon görmesi ile 2-3 hafta içinde rahatlıkla yürümesi, 3 ay içinde sportif faaliyetlere dönmesi sağlanmaktadır" dedi. Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Spor Hekimi Dr. Sabriye Ercan ise diz bağ yaralanmalarında, cerrahi dışı tedavi yöntemlerinin öneminden bahsetti. Dr. Ercan, "Bu tip yaralanmalarda ameliyat öncesi dizi kuvvetlendirmek ameliyat sonrasında diz kas gücüne katkı sağlayacaktır. Bu da diz rehabilitasyonunda günlük hayata, sportif faaliyetlere dönüşte büyük zaman kazanmamamızı sağlar" diye konuştu. Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Faruk Aykanat da, ön çapraz bağ yaralanmalarında sık görülen vakalardan örnekler üzerinden cerrahi tedavi ve cerrahi dışı tedavi yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları konusunda bilgiler verdi. Dr. Aykanat, fizik tedavi ve rehabilitasyonun diz bağ yaralanmalarında ameliyat olan hastalar kadar, ameliyat olmayan hastalarda da gözardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Gaziantep ve çevre illerden gelen ortopedi uzmanlarının katılımıyla her ay düzenlenen toplantının sonunda tüm hekimler, interaktif olarak cerrahi tedavi yöntemleri ve ön çapraz bağ yırtıkları konusunda fikirlerini paylaştı.

28.04.2017 18:35:46 TSI
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