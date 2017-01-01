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Opr. Dr. Faruk aykanat hasta kabulüne başladı



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GAZİANTEP (İHA) - Özel Sani Konukoğlu Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğinde Opr. Dr. Faruk Aykanat da görev yapmaya başladı.

Gaziantep'te 1982 yılında doğan Aykanat, orta ve lise öğrenimini Gaziantep Anadolu Lisesi ve Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesinde tamamladı. 2000 - 2006 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördü.2007 - 2012 yılında İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesinde ihtisasını yaptı.

Zorunlu hizmetini Gaziantep'te tamamlayan ve diz cerrahisi ve spor yaralanmaları konusunda tezini tamamlayan Opr. Dr. Aykanat, bu konudaki çalışmaları ve güncel tedavi yöntemlerini takip ederek, çalışmalar yapmaktadır.

Opr. Dr. Aykanat,Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde travmalarda kırık ve eklem çıkıklarında cerrahi tedaviler, diz ve omuz çevresi artroskopik cerrahi, diz ve kalça eklem kireçlenmelerinde protez cerrahisi uygulamalarını gerçekleştirmektedir.

Opr. Dr. Aykanat, halen Yrd. Doç. Dr. Cenk Cankuş ve Opr. Dr. Levent Bostancı'nın görev yaptığı Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğinde 2017 yılı Nisan ayı itibariyle hasta kabulüne başlamıştır.

Özel sani konukoğlu hastanesi

Sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen ve dünya standartlarında hizmet verilen hastanede, acil servis, biyokimya, patoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarları, radyoloji, nükleer tıp, kardiyovasküler cerrahi, organ nakli merkezi, nefroloji, genel cerrahi, beyin cerrahisi, çocuk cerrahisi, dahiliye, gastroenteroloji, endokronoloji, kulak burun boğaz, pediatri, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, üroloji, ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon, plastik rekonstrüktif cerrahi, göz hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, nöroloji, psikiyatri, göğüs cerrahisi, dermatoloji ve üremeye yardımcı tedavi merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

(SD-Y)



28.04.2017 18:44:56 TSI

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