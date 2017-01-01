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Ağrı Sağlık-Sen'den anlamlı ziyaret



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı Sağlık-Sen Başkanı Fevzi Mağal, Taşlıçay'da cilt hastası olan Hatice Demir'i ziyaret etti.

Ağrı Sağlık-Sen Başkanı Fevzi Mağal cilt hastalığı olarak bilinen Epidermolysiz Bulloza hastalığına yakalanan Hatice Demir'i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 32 yıldır hasta olan Hatice Demir, Mağal'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, gerekli medikal malzemelerin temini için yardım istedi. Mağal Hatice'nin durumuna çok üzüldüklerini ve hasta haklarını önemsediklerini söyledi. Mağal,"Sağlık camiasında bir hata varsa bu kabul edilemez, nasıl ki sağlıkta şiddetin karşısında duruyorsak, hasta haklarını o kadar önemsiyoruz. İnşallah kardeşim Hatice Demir'e gerek sağlık konusunda gerekse diğer tüm alanlarda yardım seferberliğimizi başlatacağız. Bizim asli görevimiz, Ağrı Sağlığını en az Erzurum ve Van seviyesine yükseltmek olacaktır" dedi.

(AG-AT-Y)



28.04.2017 19:03:57 TSI

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