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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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32. Üniversite İçi Spor Şenlikleri sona erdi

28 Nisan 2017 Cuma, 19:22
32. Üniversite İçi Spor Şenlikleri sona erdi
32. Üniversite İçi Spor Şenlikleri sona erdi

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde düzenlenen "32. Üniversite İçi Spor Şenlikleri" bugün yapılan final müsabakasıyla sona erdi.
Spor Bilimleri Fakültesi Halı Sahası'nda gerçekleşen ödül töreninde 10-28 Nisan tarihleri arasında yapılan dört farklı branşta yarışan birinci ve ikinciler ödüllerini aldı. Bay voleybol müsabakasında 9 takım, bayan voleybol müsabakasında 10 takım, bay basketbol müsabakasında 15 takım ve futsalda 10 takım yarışmalara katıldı. Futsalın final maçının ardından düzenlenen ödül töreniyle dört branşın 1.'leri ve 2.'leri ödüllerine kavuştu.
Futsalda 1.'liği Tıp Fakültesi, 2.'liği Kavak Meslek Yüksekokulu, bay voleybol takımında 1.'liği Tıp Fakültesi, 2.'liği Sağlık Meslek Yüksekokulu, bayan voleybol takımında 1.'liği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2.'liği Eğitim Fakültesi, erkek basketbol takımında Tıp Fakültesi 1.'liği, Hukuk Fakültesi ise 2.'liği elde etti.
Tüm takımlara ödül ve madalyalarını Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Levent Güngör verdi.
Coşkuyla sona eren ödül töreni tüm takımların toplu fotoğraf çektirilmesiyle son buldu.
(SAM-SLH-Y)

28.04.2017 19:30:35 TSI
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