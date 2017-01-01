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Eşsiz Bodrum, dadaşlar diyarında

28 Nisan 2017 Cuma, 19:36
Eşsiz Bodrum, dadaşlar diyarında
Eşsiz Bodrum, dadaşlar diyarında

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı rotasındaki 19'uncu durak olan Erzurum'a ulaştı. Kars'ın ardından Erzurum'a gelen ekip, Aziziye Parkı'nda misafirlerini ağırlamaya başladı.
Bodrum'un tarihini, kültürünü, doğasını tanıtmak için Bodrum'dan yola çıkan Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı Edirne'den Kars'a tüm ülkeyi dolaşıyor. Anadolu halkı ile buluşmaya devam eden TIR, dadaşlar diyarı Erzurum'da "Erzurum Atatürk Üniversitesi" yakınında konuşlandı. Aziziye Parkı'nda bulunan Bodrum TIR'ına özellikle üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Bodrum'da düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi alan öğrenciler, ekibe merak ettikleri soruları sordular. Üniversitede okuyan Bodrumlu bazı öğrenciler de TIR'a gelerek Bodrum hasretlerini giderdiler.
Bodrum TIR'ını ziyaret edenler arasında TÜRSAB Kuzey Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı İsak Karadaş ve yürütme kurulu üyeleri de vardı. Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı Koordinatörü Fikret Hıdır, Karadaş ve beraberindekilere çalışma hakkında bilgiler vererek TIR'ı gezdirdi.
Programda yer alan 19'uncu ilde olduklarını ifade eden Fikret Hıdır, "11 ilimizi daha ziyaret etmeyi planlıyoruz. Erzurum'un ardından Sivas'a geçeceğiz. Erzurum'da özellikle üniversite öğrencileri etkinliğimize yoğun ilgi gösterdi. Onlara Bodrum'daki festival ve etkinlikler ile ilgili bilgiler verdik." dedi.
TIR'ı ziyaret eden misafirlere Bodrum'un simgesi olan Bodrum mandalinasından üretilen kolonya, lokum ve gazoz ikram edilerek tanıtım broşürleri ve kitapçıkları verildi. Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı 28 Nisan Cuma akşam saatlerinde ise Sivas'a geçecek.
30 ile gitmesi planlanan Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı bugüne kadar Aydın, İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize. Artvin, Kars ve Erzurum'a gitti. TIR, Erzurum'un ardından Sivas, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Mersin, Kayseri, Ankara, Konya, Antalya ve Denizli illerini de ziyaret ederek Bodrum'u anlatacak.
(EA-MB-Y)

28.04.2017 19:44:14 TSI
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