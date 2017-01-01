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Saruhanlı'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı



(Fotoğraflı)



Adem Şahin

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 21 00 sıralarında Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Saruhanlı istikametinden Büyükbelen istikametine gitmekte olan Osman Doğrukıran yönetimindeki 45 S 3343 plakalı kamyonet ile Büyükbelen Mahallesi istikametinden Saruhanlı istikametine gitmekte olan Hüseyin Dereli yönetimindeki motosiklet Halitpaşa Mahallesi girişinde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Dereli ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(AŞ-Y)



28.04.2017 22:45:19 TSI

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