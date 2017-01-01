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Bakan Veysel Eroğlu, Kanal 43'e konuştu: "Artık Kütahya ne derse 'evet' diyeceğiz"



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kanal 43'te Eray Özden Akça'nın sorularını cevaplandırdı.

Bakan Eroğlu, Kanal 43 binasına gelişinde Genel Müdür Bahtiyar Ersoy, Genel Yayın Koordinatörü İbrahim Soyer ve Haber Müdürü Eray Özden Akça tarafından karşılandı.

Bakan Eroğlu, canlı yayın öncesi televizyonun bina içerisindeki birimlerini gezerek çalışanlarla bir süre sohbet etti.

Bakan Veysel Eroğlu, daha sonra canlı yayında Eray Özden Akça'nın sorularını yanıtladı.

Kütahya'nın referandumda göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür için geldiğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Halk oylamasında Kütahya, yüzde 70,3 ile bir rekora imza attı. Bundan sonra Kütahya'mıza ne gerekiyorsa yapacağız. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın Kütahyalı hemşehrilerime selamı var. Kütahya bize güvendi. Bizleri gururlandırdı. Ben de Kütahya'nın fahri hemşehrisi olmaktan gurur duyuyorum. Bundan sonra Kütahya ne isterse evet diyeceğiz" dedi.

Kütahya'nın EGE Gelişim Projesi kapsamında, bölgede en önemli yatırım yapılacak yerlerden biri olduğuna dikkat çeken Eroğlu, "Kütahya'da 12 milyarlık yatırım yapmıştık. 2019 yılı sonuna kadar da EGEGEP projesiyle Kütahya'ya muazzam yatırımlar yapacağız. Ege Gelişim Projesiyle Kütahya'da ziraat anlamında çok büyük gelişim sağlanacak. 62 adet baraj ve gölet, çok sayıda sulama tesisi, Kütahya'nın tarihi özelliklerine uygun köprüler yapacağız" tdiye konuştu.

Kütahya'nın termal ve tabiat turizminin başkenti olması için gerekli çalışmaları sürdürdüklerini belirten Bakan Eroğlu, "Kütahya'mıza artık her yerden ulaşmak kolay. Kütahya'nın tabiat turizmini dünyaya açmak istiyoruz. Bu konuda inşallah Anadolu Jet, Gaziantep'ten Zafer Havaalanına seferlere başlayacak. Belçika, Almanya gibi diğer dünya ülkeleriyle irtibatlar kurulacak. Burayı tabiat ve termal turizmin başkenti yapmak için büyük bir gayretin içerisinde olacağız" diye konuştu.

Bakan Eroğlu, program sonrası Ersoy, Soyer, Akça ve televizyon çalışanlarına teşekkür ederek, Kanal 43 binasından ayrıldı. (EFE)



28.04.2017 23:40:28 TSI

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