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Seydiköy Camii ibadete açıldı

28 Nisan 2017 Cuma, 23:37
Seydiköy Camii ibadete açıldı
Seydiköy Camii ibadete açıldı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya merkeze bağlı Seydiköy'de yapımı tamamlanan 550 kişi kapasiteli Seydiköy Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı.
Kütahya Merkez Armuteli Seydiköyü Yardımlaşma ve Kültür Derneği öncülüğünde yapılan caminin açılışına, Vali Ahmet Hamdi Nayir, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ile daire müdürleri ve köy halkı katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar camilerin bağımsızlığın birer sembolü olduğunu kaydetti. Hazırlar, "Cami şehirlerin, köylerin, yerleşim yerlerinin ruhudur, kalbidir. Cami ve mescit olmadığı zaman şehirler, köyler, kasabalar adeta taş yığınında ibaret kalır. Biz temiz olan her yerde namaz kılabiliriz ama mescitlerin ayrı bir fonksiyonu var. Camilerimiz sadece namaz kılmak üzere inşa edilen mekanlar değildir. Camilerimiz hem ibadet hem de bilgi, irfan mekanıdır. Camilerimiz aynı zamanda sevgi mekanımızdır. Biz orada birbirimizi sevmeyi, saflarımızı sık ve düzgün tutmayı öğreniriz. 'Saflarımızı sıklaştıralım' çağrısı namazla olduğu kadar namazdan sonrası için bir çağrıdır. Biz camilerimizde safları sık tutmayı öğrendiğimiz gibi toplumsal hayatta bir ve beraber olmayı, kenetlenmeyi, kardeş olmayı öğreniriz. Camilerimiz bizim özgürlük mekanımız, bağımsızlığımızın sembolüdür. Şöyle ki yeryüzünde camiyi, mabedi, ezanı bağımsızlık marşına yerleştirmiş başka bir millet yoktur" dedi.
Camilerin birlik ve beraberliği sağlamada ortak mekan olduğunu ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, "İnsan içtimai olarak yaşamak üzere yaratılmıştır, toplum hayatına muhtaçtır. Bizden istenen bu. Tek tek hayatı sürdürmek üzere yaratılmış değiliz. Bizler toplum hayatına örnek olacak bir varlık olarak, görevleri verilmiş olarak dünyaya getirildik. Toplum hayatı olmanın da bazı gerekleri var. Yalnızca aynı mahallede, köyde oturmak değil, gönüllerimizi birleştirecek, bedenlerimizi ve dualarımızı bir araya getirecek mekanlara da ihtiyacımız var. Bunun en güzel örneği de bizleri bir araya getiren camilerimiz. Bu toprakların mührü, bu toprakların bize ait olduğunun delili de onlar. 15 Temmuz'da bu topraklar üzerinde varlığımızı fazla görenlere de yine camilerimiz, minarelerimiz sayesinde cevap verdik. Din görevlilerimiz halkımızı salalarla şehirlerimiz ve köylerimizde meydanlara toplayıp, "Birileri bizi bu topraklardan çıkarmak istiyor" mesajını vererek görevlerini ifa ettiler ve birlik, beraberliğimizde var olan hususları tekrar dile getirdiler. Camilerimizin inşası kadar ihyası da önemli. Buralardan elde edilecek fayda, bize hizmet edecek şekilde tutmak önemli" diye konuştu.
Caminin açılış kurdelesi, Vali Ahmet Hamdi Nayir, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ile protokol üyeleri tarafından kesilerek ibadete açıldı. (EFE)

28.04.2017 23:46:46 TSI
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