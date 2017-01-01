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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Shabbir "Her türlü bitki ithalinde risk analizi yapılması gerekiyor"

29 Nisan 2017 Cumartesi, 07:57
Shabbir "Her türlü bitki ithalinde risk analizi yapılması gerekiyor"
Shabbir "Her türlü bitki ithalinde risk analizi yapılması gerekiyor"

(Fotoğraflı)

DÜZCE (İHA) - Pencap Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Asad Shabbir çevrede var olan işgalci bitkilerle mücadele edilmesi gerektiğini belirterek bu mücadelenin doğal yollarla yapılamasının ekosistem açısından daha elverişli olacağına dikkat çekti.
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Konferanslar Serisi'nin 17.'sinde, Mevlana Değişim Programı kapsamında Düzce Üniversitesi'nde bulunan Pencap Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Asad Shabbir'i konuk etti.
Yabancı Otların ve İstilacı Yabancı Türlerin Biyolojik Mücadele ile Kontrolü başlıklı konferansta deneyim ve bilgilerini aktaran Yrd. Doç. Dr. Asad Shabbir, çevrede var olan işgalci bitkilerle mücadele edilmesi gerektiğini belirterek bu mücadelenin doğal yollarla yapılamasının ekosistem açısından daha elverişli olacağına dikkat çekti.
Çevremizde oluşan zararlı bitkilerin doğal düşmanlarla kontrol altında tutularak sürdürülebilir bir mücadele yapılması gerektiğini dile getiren davetli konuşmacı, yapılacak her türlü bitki ve tohum ithalinde risk analizlerinin yapılmasının önemi üzerinde durdu. Bölge ekolojisinin kendi doğal ortamı içerisinde korunmasının önemli olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Asad Shabbir, katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak kendisine bu fırsatı veren Düzce Üniversitesi'ne teşekkür etti.
Konferansın sonunda Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Necmi Aksoy, yaptığı başarılı çalışmalar ve sunumu için misafir öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Asad Shabbir'e teşekkür belgesi takdim etti.
Fakülte Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Necmi Aksoy, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Osman Uzun ile öğretim elemanları ve öğrenciler katılım sağladı.
(AY)

29.04.2017 08:00:40 TSI
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