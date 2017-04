YEREL HABERLER / GÜMÜŞHANE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Okay Memiş Süleymaniye mahallesinde incelemelerde bulundu

Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane Valisi Okay Memiş, tarihi Süleymaniye mahallesinde incelemelerde bulundu.

Vali Memiş, beraberinde Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'la birlikte kentin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye mahallesinde incelemelerde bulundu. İlk olarak Belediye Başkanlığı tarafından restorasyonu yapılan hamamlar ile İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Memiş, baharla birlikte Süleymaniye'de de bütün yansımalarını gördüklerini, hem doğal güzellik hem de tarihi dokunun bir arada olduğunu söyledi.



"Kamu yöneticilerinin Süleymaniye'de olması buraya ayrı bir anlam ve değer katacak"

Daha önce Maden Müzesi yapılmak üzere verilen binanın restore ettirildiğini, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü'ne hizmet binası olarak verilmesi ve üniversitenin yeni bir müze yapması noktasında ön karar aldıklarını kaydeden Vali Memiş, "Süleymaniye'de Valilik, Belediye ve Rektörlüğün bir arada olmasını özellikle arzu ediyoruz. Çünkü bu ilde ki en önemli görevleri yapan kamu yöneticilerinin Süleymaniye'de olması buraya ayrı bir anlam ve değer katacak. Aynı zamanda bu üç müessese bütçeli müesseseler. Buraya daha çok yatırım yapacaklar. Bunun yansımalarını ilerde hep birlikte göreceğiz" dedi.



"Burası tarihi dokusuyla Doğu Karadeniz bölgesinin Safrabolu'su, Beypazarı gibi olacak"

Yolun asfaltlanmasını ve mahalle içerisindeki doğal taş parke işlerini bizzat yerinde gördüklerini dile getiren Vali Memiş, "Ön çalışma olmasına rağmen tarihi eserler daha görünür oldu. Bunların restorasyonu ve altyapının bitirilmesiyle birlikte 2017'de burayı bitirmiş ve bütün turistlere açmış olacağız. Her geçen gün, hafta, ay buradaki değişimi hep birlikte göreceksiniz ve inşallah sadece bizler değil bu faaliyetler tamamlanınca turistlerle birlikte dolaştığımızı göreceksiniz. Burayı biz adeta bir Safranbolu, Beypazarı gibi yapmayı hedefliyoruz. Ama oraları taklit etmeyeceğiz. Buranın özgün özelliklerini, yapısını, tarihi dokusunu koruyacağız. Burası hem doğa hem tarihle Doğu Karadeniz bölgesinin tarihi dokusuyla birlikte Safrabolu'su, Beypazarı gibi olacak" diye konuştu.



"Süleymaniye geçmişine sahip çıkıyor ve geleceğe emin adımlarla ilerliyor"

Süleymaniye'nin bir hoşgörü merkezi olduğunu kilise ve caminin yan yana bulunduğunu ifade eden Vali Memiş, "Biz bunların onarımını, restorasyonunu yapıp turizme kazandıracağız ve burası önümüzdeki aylarda turistle dolacak. Burada bir butik otel yapma planımız ve hedefimiz var. Şehir merkezine 1,5 kilometre mesafede. Şehir merkezinde 5 yıldızlı otelimiz 2 ay içinde tamamlanıyor. Burası şehirle entegre bir yer. Şehirdeki turizm yatırımlarının tamamını Süleymaniye'de planlıyoruz ve buraya odaklanacak. Süleymaniye geçmişine sahip çıkıyor ve geleceğe emin adımlarla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

