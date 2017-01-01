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ADÜ Kızılay Topluluğu'ndan kan bağışı kampanyası

29 Nisan 2017 Cumartesi, 08:09
ADÜ Kızılay Topluluğu'ndan kan bağışı kampanyası
ADÜ Kızılay Topluluğu'ndan kan bağışı kampanyası

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi Kızılay Topluluğu ve Aydın Kızılay Kan Merkezi işbirliği ile ADÜ Eğitim Fakültesi bahçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.
"Üç kişinin hayatı için korkularımızı yenebiliriz", "Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır" sloganlarıyla düzenlenen kampanyaya, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci destek verdi.
Kızılay Topluluğu Başkanı Gülcan Karaman, Kızılay Topluluğu olarak oldukça geniş bir kitleye ulaşmaya çalıştıklarını ifade ederek her hangi bir engeli olmayan sağlıklı insanları kan vermeye teşvik ettiklerini ve toplumda kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Karaman, bir gün sağlıklı insanların da kana ihtiyaç duyabileceklerini anımsatarak " Bazı insanlar korktukları için kan vermiyor. 3 kişinin hayatı için korkularımızı yenebiliriz. Yaşam değerlidir ve sizler bu değere kan vererek destek olabilirsiniz" dedi.
Toplumda kan bağışı konusunda bir takım ön yargıların bulunduğuna dikkat çeken Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol, "İnsanlar kan bağışçısı sorgulama formunda bulunan soruların kişinin mahremine girdiğini düşünüyor. Oysaki formda bulunan sorular güvenli kan temin edebilmek için soruluyor. Hiçbir savunması olmayan, hasta yatağında yatan masum insanların adına bu sorular soruluyor. Bir gün o hasta yatağında bizler de yatabiliriz" dedi.
Öte yandan kan yolu ile bulaşan hastalıklara da açıklık getiren Dr. Rıdvan Şenol, AİDS, Hepatit B, Hepatit C ve cinsel yollarla bulaşan hastalıkların vücuda girdikten sonra tespit edilme süreleri olduğunu belirtti. Pencere dönemi olarak adlandırılan bu sürenin bazı hastalıklarda 1 yılı bulabildiğini vurgulayan Dr. Şenol, sorgulama formunda bulunan soruların güvenli kan toplama konusundaki riskleri en aza indirmek için sorulduğunu anlattı. Bununla beraber kan bağışçısı sorgulama formunda bulunan bilgilerin hiçbir kurum ve kuruluş ile paylaşılmadığını kaydederek bilgilerin kurum arşivinde sadece ilgili doktorun görebileceğini söyledi.
(OD-MB-Y)

29.04.2017 08:18:05 TSI
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