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Tut ilçe karayolu yeniden yapılıyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Tut ilçe Karayolunun 14 kilometrelik bölümünde yer yer meydana gelen çökmeler nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

İhalesi yapılan ve 2016 yılı içerisinde yapımına başlanılan Tut Karayolunda yağışlardan dolayı yer yer çökmeler meydana gelirken, ağır tonajlı araçlar yolda hasara neden oldu. Karayolunun özellikle Ağbelin Tepesi bölgesinde meydana gelen çökmeler nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler durumu tepki gösterdi. Yol neredeyse tek şeride düştü. Bir yıl içerisinde karayolu kullanılmaz hale geldi.

Yeni yapılan yolun zeminin sağlam olmadığını ve bu nedenden dolayı çökmelerin olduğunu iddia eden sürücüler, zeminin sağlamlaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Yetkililer ise, çökme olan yerlerde müteahhit firmanın çalışmaya başladığını, zeminin sağlamlaştırıldığını belirterek, sorunun giderileceğini ifade ettiler.

(AHM)



29.04.2017 08:38:47 TSI

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