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600 Yıllık çınar ağacı Tut ilçesinin simgesi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Tut ilçesinde bulunan ve 'anıt ağacı' olarak tescillenen doğal tabiat varlığı ilçenin simgesi olarak biliniyor.

2010 yılında Tut Belediyesi'nin talebi üzerine Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu, 600 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacını korunması gereken tabiat varlığı olarak tescilledi. Kurul tarafından tescillenen ikinci çınar ağacı olan Tut ilçesindeki ağaçtan önce 2007 yılında yapılan müracaat ile Adıyaman-Çelikhan yolu Doğanlı köyündeki çınar ağacı tescillenmişti.

Tut ilçesinde bulunan ve gövdesi 5.40 metre olan çınar ağacının uzunluğu 45 metre yüksekliğine ulaştı. Meydana ismini veren çınar ağacının üzerinde asılması gereken ağacın tahmini yaşı, cinsi ve anıt ağaç olduğu için koruma altına alındığına dair bilgi veren tabelanın olmaması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Vatandaşlar ilçesinin simgesi durumunda olan anıt ağacı tanıtıcı hiçbir tabelanın olmamasının üzüntü verici olduğunu belirterek, ilgili kurum ve kuruluşların tabelayı asarak bilgilendirme yapması gerektiğini söyledi.

(AHM)



29.04.2017 08:39:17 TSI

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