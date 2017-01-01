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Emniyet yetkilileri sürücüleri son kez uyardı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 08:31
Emniyet yetkilileri sürücüleri son kez uyardı
Emniyet yetkilileri sürücüleri son kez uyardı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Osman Kolay, plakasız motosikletler ve abartılı egzoz sürücülerini son kez uyararak, "Trafiğe çıkmayın" dedi.
Trafik Denetleme Şube Müdürü Osman Kolay, Adıyaman'da vatandaşların trafikte en çok rahatsız olduğu konuların başında abartılı egzoz kullanan otomobil ve plakasız motosikletlerin geldiğini söyledi.
Trafik Denetleme Şube Müdürü Osman Kolay, plakasız motosikletler ve abartılı egzoz sürücülerine son kez uyarı yaparak, eksiklerin giderilmesi ve gerekli düzenlemenin yapılması için gerekli uyarının haftalar öncesinden yapıldığını kaydetti.
Bu araçlara yönelik uygulamalara ağırlık verilerek gerekli işlemlerin yapılacağını, eksikliklerini gidermeyen araçların trafikten men edileceği uyarısını yapan Osman Kolay, "Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle havaların ısınması ile birlikte trafikte artış gösteren plakasız, ehliyetsiz ve gürültülü egzoz kullanan motosikletler üzerine çalışmaları arttırarak devam edeceğiz. Motosikletler ve otomobiller üzerinde mevzuata aykırı olarak değişiklik yaparak trafikte tehlike oluşturan, duman veya gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren ve plakasız şekilde trafiğe çıkan motosiklet sürücülerini daha önceden bir çok kez eksikliklerini gidermeleri ve mevzuata aykırı yaptıkları modifiyeleri çıkararak araçlarını orijinal hale getirmeleri hususunda ikaz etmiştik. 1 Mayıs 2017 itibariyle ilimizin tüm bölgelerinde ve günün her saatinde bu araçlarla ilgili uygulamalarımızı en üst seviyeye çıkararak aralıksız sürdüreceğiz. Kamunun rahat ve huzurunu bozan, trafiği tehlikeye düşüren bu araçların trafikte olmalarına hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir. Ayrıca motosiklet kullanıcılarının plakalarını katlamak suretiyle okunmasını engellemeleri durumunda da Karayolları Trafik Kanunun ilgili hükümleri gereğince cezai işlem yapılacaktır. Bu araç kullanıcıları ciddi miktarlarda olan cezalara maruz kalmamaları için kesinlikle plakasız, gürültülü egzoz ile trafiğe çıkmadan araçlarında gerekli düzenlemeleri yapmaları gerekir" dedi.
(AHM)

29.04.2017 08:40:04 TSI
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