29 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mevsimler tersine döndü

29 Nisan 2017 Cumartesi, 08:31
Mevsimler tersine döndü
Mevsimler tersine döndü
- Geçen yıllarda su baskını ile mücadele eden çiftçiler şimdiden tarla sulamaya başladı

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Aydın'da birkaç yıl öncesine kadar su baskınları ile mücadele eden çiftçiler bu yıl kuraklıkla mücadeleye başladı. Geçtiğimiz yıllarda Aydın'da pamuk ekilecek alanların sular altında olması nedeniyle arazilerin kurumasını beklenirken bu yıl nisan ayında arazi sulamaları başladı. Ciddi bir kuraklık sıkıntısı ile karşı karşıya olduklarını belirten çiftçiler "Geçen yıllarda pamuk ekebilmek için arazilerimizdeki suyu tahliye etmeye çalışırdık. Bu yıl aynı tarihte pamuk ekebilmek için arazilerimizi sulamak zorundayız" diye konuştular.
Türkiye'nin en önemli pamuk üretim merkezlerinden biri olan Aydın'da Büyük Menderes Ovası henüz Nisan ayında olunmasına rağmen suya hasret kaldı. Son iki yıldır yağışların oldukça az olduğunu belirten çiftçiler kuraklık nedeniyle üretim maliyetlerinin ciddi oranda arttığını belirttiler.
Yağış miktarları düştü
Meteoroloji verilerine göre; Aydın'a 2016 yılı Ekim ayında sadece 0.2 kg yağış düşerken, Kasım ayında 51.4 kg, Aralık ayında da 11.9 kilogram olmak üzere toplam 73.3 kg yağış düştü. Uzun yıllar ortalamasına göre Aydın'a ekim ayında 44.2, kasım ayında 83.9, aralık ayında ise 120.9 kilo gram olmak üzere toplam 149 kg yağış düşüyordu. 2017 yılına kuraklıkla girilen Aydın'da Ocak ayında 221.5 kg , Şubat ayında 21.7 kg, Mart ayında 112.5 kg Nisan ayının ilk 10 gününe kadar da 3.6 kg yağış düştü.
Toprağın mevcut haliyle pamuk ekimine müsait olmadığını belirten çiftçi Ali Küçükgüldal, tarlayı pamuk ekimine hazırlamak için önce çift sürdüklerini ardından da yağış olmamasından dolayı sulayacaklarını belirtti. Şu an itibariyle kuraklığın ciddi olduğunu belirten Küçükgüldal, "Yağış yok. Eskiden tarla sular altında kaldığı için Mayıs ayında araziye girerdik. Şimdi Nisan ayındayız. Ancak kuraklık nedeniyle araziyi sürüp sulayıp tava gelmesini bekleyeceğiz" dedi.
Kış yağışlarının yetersiz kalması nedeniyle toprağın suya hasret kaldığını belirten Aydınlı çiftçilerden Hamza Yorulmaz, "Eskiden yağışlar bol olurdu. Toprak suya doyardı. Özellikle Menderes nehrine yakın bölgelerde tarlalar sular altında kaldığı için suyun çekilmesini beklerdik. Şimdi önce tarlayı suluyoruz. Ardından toprak tava geliyor. Ondan sonra pamuk ekimi yapıyoruz. Bu da maliyeti ciddi oranda arttırıyor ama yapabileceğimiz bir şey yok" diye konuştu.
"Bu dönemde makine ile tarla sulayacağım hiç aklıma gelmezdi" diyen Serkan Yorulmaz ise, "Henüz nisan ayındayız. Hatta bazı akşamları halen soba yakmaya devam ediyoruz ama bir yandan da tarla suluyoruz. Mevsimler sanki tersine döndü" diyerek kuraklığın ciddi boyutta olduğunu söyledi.
(İK)

29.04.2017 08:40:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Nazilli'de zamlara tavşankanı çözüm
YEREL

NAZİLLİ'DE ZAMLARA TAVŞANKANI ÇÖZÜM
ADÜ Kızılay Topluluğu'ndan kan bağışı kampanyası
YEREL

ADÜ KIZILAY TOPLULUĞU'NDAN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
Aydın merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

AYDIN MERKEZLİ 8 İLDEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Aydın'da darbedilen kişi öldü
YEREL

AYDIN'DA DARBEDİLEN KİŞİ ÖLDÜ
Başkan Alıcık, 1 Mayıs'ı kutladı
YEREL

BAŞKAN ALICIK, 1 MAYIS'I KUTLADI
Nazilli'de el bombası bulundu
YEREL

NAZİLLİ'DE EL BOMBASI BULUNDU
Büyükşehir Nazilli'de ücretsiz solum testi yaptı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR NAZİLLİ'DE ÜCRETSİZ SOLUM TESTİ YAPTI
Aydın'ın Mart ayı ihracatı yüzde 10,9 arttı
YEREL

AYDIN'IN MART AYI İHRACATI YÜZDE 10,9 ARTTI
Başkan Özakcan'ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN ÖZAKCAN'IN 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ MESAJI
aşak Koleji öğrencileri Dünya Barışı Afiş Yarışması'na katıldı
YEREL

AŞAK KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ DÜNYA BARIŞI AFİŞ YARIŞMASI'NA KATILDI
Sokak hayvanları için otomobilini satıyor
YEREL

SOKAK HAYVANLARI İÇİN OTOMOBİLİNİ SATIYOR

Atık şişe toplayan yaşlı otomobilin çarpması sonucu öldü
YEREL

ATIK ŞİŞE TOPLAYAN YAŞLI OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ
ADÜ'de sokak basketbolu ve futbolda ödüller sahiplerini buldu
YEREL

ADÜ'DE SOKAK BASKETBOLU VE FUTBOLDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
DTO Başkanı ve ekibinden Pektaşoğlu'na hayırlı olsun ziyareti
YEREL

DTO BAŞKANI VE EKİBİNDEN PEKTAŞOĞLU'NA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Okullararası Güreş Türkiye Şampiyonası Didim'de devam ediyor
YEREL

OKULLARARASI GÜREŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI DİDİM'DE DEVAM EDİYOR
Kuşadası Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi açıldı
YEREL

KUŞADASI DEVLET HASTANESİ PALYATİF BAKIM MERKEZİ AÇILDI
Didim'de trafik kazası; 1 ölü
YEREL

DİDİM'DE TRAFİK KAZASI; 1 ÖLÜ
Aydın'da şüpheli araçtan 170 karton kaçak sigara çıktı
YEREL

AYDIN'DA ŞÜPHELİ ARAÇTAN 170 KARTON KAÇAK SİGARA ÇIKTI
Aydın'da 472 kök hint keneviri ele geçirildi
YEREL

AYDIN'DA 472 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
Aydın'da inşaat alanından tarih çıktı
YEREL

AYDIN'DA İNŞAAT ALANINDAN TARİH ÇIKTI
EGAFED YİK Başkanı Efkan Ceylan'dan AB Konusunda Aklıselim Olma Çağrısı
YEREL

EGAFED YİK BAŞKANI EFKAN CEYLAN'DAN AB KONUSUNDA AKLISELİM OLMA ÇAĞRISI
Çocukken rol yaptığı avukatlık mesleği oldu
YEREL

ÇOCUKKEN ROL YAPTIĞI AVUKATLIK MESLEĞİ OLDU
Bu da salep kent çadırları
YEREL

BU DA SALEP KENT ÇADIRLARI
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Doğu'daki ilk ve tek Mithras tapınağı Diyarbakır'da bulundu
KÜLTÜR-SANAT

DİYARBAKIR'DA BULUNDU! DOĞU'NUN EFES'İ OLABİLİR

 1
  • 2 Boy farkı ortaya çıktı
  • 3 Adil Öksüz'ün abisi hakim karşısında! Eşiyle ilgili soruya ne yanıt verdi?
  • 4 İkinci elde ayıplı mala ilk ceza