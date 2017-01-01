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Adıyaman'da "Ruhlar ve Tabutların Dili-Nemrut'un Laneti" filmi çekiliyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Yapımcılığını Nebi Fillik'in yaptığı "Ruhlar ve Tabutların Dili-Nemrut'un Laneti" filminin çekimleri Adıyaman'da başladı.

Yapımcılığını Nebi Fillik, senaryosu ve yönetmenliğini Ömer Korkmaz'ın yaptığı filmin çekimleri başladı. Korku, gerilim ve drama filmi olan "Ruhlar ve Tabutların Dili-Nemrut'un Laneti" filminin başrolünde Tolga Yüce oynuyor. Yaklaşık 1 ay sürecek olan film çekimlerinde 50 kişilik oyuncu kadrosuna bir o kadar da Adıyaman'da oyunculuğa meraklı kişiler dahil edildi.

Yapımcı Nebi Fillik, Adıyaman'ın kendi memleketi olduğunu ve Adıyaman'ın tanıtımına katkı sağlamak istediğini belirterek, " Adıyaman'da tanımak için bu filmde Adıyaman'ı seçtik. Güzel bir film çekeceğiz. Tarihi mekanlarda da çekimlerimiz olacak. Filmimiz korku, gerilim, dram olup, filminde çatlak bir profesör kendisine yeni bir dünya kurmak istemesiyle ilgili hikaye ele alınıyor" dedi.

Başrol oyuncusu Tolga Yüce ise, "İzleyicinin çok beğeneceği çok güzel bir sinema filmi geliyor. Adıyaman'a sanat ve sinema noktasında çok katkı sağlayacağına inanıyorum. Çatlak profesör ve 'Murat' karakterinin hikayesini anlatıyor" dedi.

Kendisinin ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Başdanışmanı görevine getirildiğini kaydeden Tolga Yüce, önümüzdeki günlerde Donald Trump'ın Ortadoğu Başdanışmanı Sal Saygın Şimşek'in de içinde bulunduğu bir heyetin Türkiye'ye geleceğini belirtti.

Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyarete kendisinin de davet edildiğini ve heyetle birlikte gideceğini aktardı.

(AHM)



29.04.2017 08:41:11 TSI

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