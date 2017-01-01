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Bulanık Devlet Hastanesinde bir ilk

29 Nisan 2017 Cumartesi, 09:10
Bulanık Devlet Hastanesinde bir ilk
Bulanık Devlet Hastanesinde bir ilk

(Fotoğraflı)

Galip Kılınç
MUŞ (İHA) - Bulanık Devlet Hastanesinde ilk kez kapalı böbrek ameliyatı yapıldı.
Hizmet kalitesini son dönemlerde yükselten ve hastaların il dışına sevk olmadan Bulanık'ta tedavi olmaları için tüm imkanlarını kullanan Bulanık Devlet Hastanesinde, ilk kez kapalı böbrek ameliyatı yapıldı.
İlk görev yeri olarak Bulanık'a gelen Üroloji Doktoru Mehmet Demir ve Hüseyin Eren tarafından 26 yaşındaki Emrah Cantepe isimli hastaya kapalı böbrek ameliyatı uygulandı. 5-6 senedir böbrek taşı sıkıntısını çektiğini belirten Emrah Cantepe, "Çok doktora geldim. Kimi kaplıca, kimi kırma dedi. Ama hiçbiri fayda etmedi. Geçen hafta hocamıza müracaat ettim. Hocamız da bunu almamız lazım yoksa böbreğin çürüyecek dedi. Çarşamba günü ameliyat oldum Cuma günü ayaktayım. Hocamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Üroloji Uzmanı Dr. Mehmet Demir de ameliyatla ilgili şunları söyledi:
"26 yaşında olan hastamız Emrah Cantepe sol yan ağrıları nedeniyle ve uzun bir süredir o böbreğinin çalışmadığı söyleniyor. Böyle hastalarda yakın hipertansiyon takibi yapmak gerekiyor. Çünkü atrofik böbreklerde tansiyon yüksekliği yapabiliyor. Bu hastamızda da tansiyon yüksekliği saptadığımız anda da enfektümün kararı vermemiz gerekiyordu. Hastayla da görüşerek ameliyatı burada başarılı bir şekilde gerçekleştirebileceğimizi söyledik. Hastamız da bize güvenerek ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik."
Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Arslan, "Bulanık Devlet Hastanemizde ilk kez total efnetiyon ameliyatını Opr. Dr. Mehmet Demir ve Opr. Dr. Hüseyin Eren tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu bölgemiz için ve hastanemiz için büyük bir başarı inşallah hastanemiz daha büyük başarılara imza atacaktır" dedi.

"Hizmette sınır yok"
Hastane Müdürü İsmet Subaşı, "Sağlık Bakanlığımızın bizler için belirlediği vizyon ve misyon doğrultusunda Bulanık ilçemizde insanlarımıza en iyi hizmeti sunmayı kendimize hedef edindik. Geldiğimiz günden beri tıbbı ekipman ve alt yapı olarak ve hekimlerimizi hep destekledik. Onlar da ilçemizde birçok ilki gerçekleştirdiler. Bugünde doktorumuz tarafından bir ilk gerçekleşti. Bulanık Devlet Hastanesi olarak büyükşehirlerde eğitim hastanelerinde ne yapılıyorsa burada yapmaya çalışıyoruz. Hemşehrilerimize iyi sağlık hizmeti sunmayı arzuluyoruz" diye konuştu.
(GK-ŞAK-HA-Y)

29.04.2017 09:19:31 TSI
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