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Pamukkale'de 5. Futbol Şöleni'nde heyecan artıyor



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Pamukkale'de 5. Futbol Şöleni İlkbahar 2017 Halı Saha Futbol Turnuvası'nın ikinci tur maçları tamamlandı. Tur atlayan 16 takım 2-3 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan üçüncü tura yükselmeyi başardı.

Pamukkale Belediyesi'nin geleneksel olarak yılda iki kez düzenlediği futbol şöleninin beşincisi İlkbahar 2017 adıyla yapılıyor. 42 mahalleden 61 takımın katılımı ile oynanmaya başlayan müsabakalarda yapılan 30 maçı kazanan takımlar ikinci turda mücadele etme hakkını kazandı.



İlk gün 8 maç yapıldı

Pamukkale'de 5. Futbol Şöleni İlkbahar 2017 Halı Saha Futbol Turnuvası'nın ikinci tur ilk gününde 8 maç yapıldı. Deliktaş sahasında Anafartalar Kardeşlerspor Aktepespor'u 4-3 yenerken, Kayıhan Gençlikspor Zeytinspor'u 7-4 ve Akköy Çerkezspor ise Kaplanlar Merkezspor'u 8-2 yenerek adlarını üçüncü tura yazdırdı. Irlıganlı sahasındaki maçlarda ise Karahayıtspor Karakova Vatanspor'u 5-4 ve Akdere Akkurtspor ise Karşıyaka'yı temsil eden Gol ve Ötesi takımını 3-2 yenerek eledi. Akhan'daki maçlarda ise Dokuzkavaklarspor Karakova Bomcularspor'u 7-3, Çeşmebaşıspor Pamukkale Sağırlarspor'u 6-2 ve Kınıklıspor ise Gözlerspor'u 10-6 yenerek üçüncü tura yükseldi.



Heyecan devam etti

Turnuvanın ikinci turunun ikinci gününde de zorlu maçlar oynandı. Akhan sahasında oynanan maçlarda Deliktaş Anadoluspor Aktepe Gençlikspor'u 6-3 ve Dost Fatih 1453 ise Zeytin DTS takımını 10-5 yenerek tur atlama başarısını gösterdi. Deliktaş sahasındaki maçlarda ise Tekkeköyspor Pamukkalespor'u 10-5 yenerken, Kuşpınar kalınkozspor Korucukspor'u 10-2 yendi. Irlıganlı'daki maçlarda ise PAÜ Karahayıt Uzunpınarspor engelini 12-6 ile geçerken, Kurtluca Örenspor 15 Mayıs Atadem Demirçelikspor'u 9-5 yendi. Günün son maçında ise 15 Mayıs Fikirtepespor ile Egeli İplik Develispor karşılaştı. Zorlu maç 15 Mayıs temsilcisinin 5-3'lük galibiyeti ile devam ederken, Develi temsilcisinin 2 oyuncu kırmızı kart gördü. Bunun üzerine Egeli İplik Develispor takımı sahadan çekildi. Hakem maçı tatil etti. Turnuva kuralları gereği maç 5-0 olarak 15 Mayıs takımı lehine tescil edildi.



3. tur maçları Salı ve Çarşamba günü

Pamukkale'de 5. Futbol Şöleni'nde 3. Tur maçlarının programı da belli oldu. Buna göre 2 Mayıs Salı günü Deliktaş sahasında saat 19.00'da Dokuzkavaklarspor ile Kayıhan Gençlikspor ile karşılaşırken, 20.00'de ise Kınıklıspor ile Anafartalar Kardeşlerspor mücadele edecek. Aynı gün Kale sahasında Akdere Akkurtspor ile Çeşmebaşıspor ve 20.00'de de Akköy Çerkezspor - PAÜ Karahayıtspor karşılaşacak. 3 Mayıs Çarşamba günü ise Kale sahasında saat 19.00'da Kuşpınar Kalınkozspor-Dost Fatih 1453 maçı yapılırken, 20.00'de 15 Mayıs Fikirtepespor ile Deliktaş Anadoluspor karşılaşacak. Deliktaş sahasında ise 19.00'da Kurtluca Örenspor- Küçükderespor ve 20.00'de de Karahayıtspor - Tekkeköyspor maçları oynanacak. Bu maçları kazanan takımlar çeyrek finale yükselme hakkını elde edecek.

(SÇ-SÇ-Y)



29.04.2017 09:28:20 TSI

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