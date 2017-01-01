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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Kan bağışı mevsimlere göre değişiklik gösteriyor

29 Nisan 2017 Cumartesi, 09:25
Kan bağışı mevsimlere göre değişiklik gösteriyor
Kan bağışı mevsimlere göre değişiklik gösteriyor
- Sivas'ta her 27 kişiden 1'i kan bağışı yapıyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

SİVAS (İHA) - Sivas'ta 2016 yılında 22 bin 800 ünite kan bağışı toplandı.
Kızılay Sivas Şube Başkanlığı 2016 yılı verilerine göre kış aylarında kan verme oranının azaldığı ortaya çıkarken, yaz aylarında ise arttığı görüldü. Türkiye'de 1 yıl boyunca 2 milyon 141 bin 762 ünite kan bağışı yapılırken, Sivas'ta ise 2016 yılında 22 bin 800 ünite kan bağışı toplandı. Erkekler 18 bin 128 ünite kadınlar ise 4 bin 672 ünite kan bağışı yaptı.
Kış aylarında kan bağışı azalırken Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında kan verme oranı ortalama bin 400 üniteye geriliyor. En çok kan bağışı Haziran ayında yapılırken, en az ise Ekim ayı yapıldı. Kızılay Sivas Şube Başkanlığı Cumhuriyet Meydanı'na kurduğu kan bağışı toplam TIR'ın da insanları kan bağışı yapmaya davet ediyor. Kan bağışı yapan vatandaşlar can kurtarmak için kan bağışı yapmaya davet etti.
Sivas'ta aylara göre kan verme oranları şöyle:
"Ocak:1300 ünite, Şubat:1700 ünite, Mart:1300 ünite, Nisan:2000 ünite, Mayıs:1400 ünite, Haziran:2180 ünite, Temmuz:1200 ünite, Ağustos:1840 ünite, Eylül:2000 ünite, Ekim:1200 ünite, Kasım:2000 ünite, Aralık:1350 ünite"
(UY-Y

29.04.2017 09:34:07 TSI
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