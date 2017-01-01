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Kadıoğlu, Güneş Vakfının konuğu oldu

29 Nisan 2017 Cumartesi, 09:38
Kadıoğlu, Güneş Vakfının konuğu oldu
Kadıoğlu, Güneş Vakfının konuğu oldu

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Güneş Vakfı'nın düzenlemiş olduğu Geleneksel Cuma Konferanslarının bu haftaki konuğu ''Beyin-Zihin-Akıl'' isimli sunumuyla, Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu oldu.
Kadıoğlu, Güneş vakfında gerçekleştirdiği konuşmasına "Aile toplantısı yapıyoruz gibi geliyor bana, bir müddet ara verdik. En son görüşmemizden yana 1 yıldan uzun bir zaman oldu, buda mücbir sebeplerden ötürü eğer başkanımız uygun görürse telafisini en kısa zamanda yaparız" diyerek konuşmasına başladı.
Kadıoğlu, beyin ve beynin anatomik yapısından bahsederek konuya giriş yaptı. Beynin her dönemde insanoğlunun dikkatini çektiğine değinen Kadıoğlu, "Antik dönemde Alcmaeon insan fonksiyonlarının duygularının insan düşüncelerinin cereyan ettiği yerin beyin olduğunu vurgulamıştır. Daha sonra gelen Aristo ve Platon özelliklede Aristo duygu merkezini kalbe indirmiştir, yani insanların duygulandığı karar verdiği yer olarak kalbi göstermiştir. Fakat ardından gelen anatomistler bu durumun böyle olmadığını tespit etmişlerdir" dedi.
İslam düşünürlerinden Razi ve İbn-i Sina'nın bu hususta Aristo'nun takipçisi olduğunu söyleyen Kadıoğlu, beynin fonksiyonlarına dikkat çekmeleriyle beraber iş karar verme aşamasına geldiğinde kalbe biraz daha farklı bir statü tanıdıklarını söyledi.
Nörolojik araştırmalardan da bahseden Kadıoğlu "Nörolojik bilimler açısından insanlığın en büyük atılımlar yaptığı dönem maalesef utanılacak bir döneme tekabül etmektedir. Akabinde cezalandırılmış olsa bile hatırlandıkça insanın içini sızlatacak kötü kara günler olan, Nazi dönemine II. Dünya harbine gelen kısımdır" dedi.
Bu dönemde insanların üzerinde tıbbi deneylerin yapıldığından bahseden Kadıoğlu, bu deneylerin yapıldığı insanların kamplardaki azınlıklar ya da Yahudiler olduğunu kaydetti. Kadıoğlu, canlı insanlar üzerinde bu tarz çalışmalar yapmanın insanlık dışı bir şey olduğunu belirtti.
Konuşmasında beyin, bihin, akıl hakkında bilgiler veren Kadıoğlu çıkarım yaparak "Beyin algılar, zihin yorumlar, akıl adlandırır" dedi. Kadıoğlu insan var olduğu müddetçe kendisini keşfetme, arama, anlama ve bilme serüveni devam edecektir diyerek katılımcıların sorularını cevapladı.
Konferansın ardından Güneş Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, vermiş olduğu kıymetli bilgiler dolayısıyla Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu'na teşekkürlerini ileterek vakfın yayınlarından III. Uluslararası Türk Şöleni Bildirileri kitabını takdim etti.
(ERZ-AT-Y)

29.04.2017 09:47:00 TSI
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