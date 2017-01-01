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TRT Geleneksel ''Radyo Günleri'' başlıyor



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - 2009 Yılından beri her yıl Mayıs ayının ilk haftasında, ülkemiz radyo yayıncılığının ilk adresi olan TRT tarafından düzenlenen, geleneksel ''Radyo Günleri'' buluşması bu yıl Bursa ve İzmir'de gerçekleştirilecek.

90'ıncı yılına ulaşan radyo yayıncılığı, ilk resmi yayınına 6 Mayıs 1927 tarihinde başladı. Bu yıl, radyo yayıncılığının 90'ıncı yılı münasebetiyle etkinlikler ayrı bir önem taşıyor. Mayıs ayının ilk haftasında uluslararası katılımla gerçekleştirilen ''Radyo Günleri'' kapsamında, her yıl farklı bir ilde bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor. Radyo Günleri bu yıl tarihi şehirler Bursa ve İzmir'de yapılacak.

Ülkemizin tanıtımına önemli katkılar sağlayan, TRT geleneksel ''Radyo Günleri''nde yayıncı-dinleyici buluşmasının yanı sıra, genç iletişimciler radyo yayıncılığının usta isimleriyle de bir araya geliyor. 90 yıllık mesleki bilgi ve tecrübeler hem ulusal, hem de uluslararası alanda yayın yapan kuruluşlarla paylaşılıyor. Geleneksel ''Radyo Günleri''ne bu yıl Bosna Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Afganistan, Romanya, Irak, Kazakistan ve Tunus gibi ülkelerin yanı sıra 11 ülkeden 24 kamu yayını yapan temsilciler katılacak.

90'ıncı yıl coşkusunu halkla paylaşan TRT, stüdyoya dönüştürülmüş bir otobüsle Türkiye'nin ortak sesi TRT FM kanalından ''90 Saat'' kesintisiz yayınla yollarda olacak. 29 Nisan akşamı Ankara'dan yola çıkan 90'ıncı Yıl Otobüsü, 1 Mayıs'ta Erzurum'da olacak ve buradan aldığı ekiple TRT FM kanalından kesintisiz yayın yaparak Trabzon'a gidecek ve oradan da yoluna devam ederek, 90. Saatte İzmir Radyo Günleri'nde final yapacak.

(ERZ-AT-Y)



29.04.2017 09:50:44 TSI

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