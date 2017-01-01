YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bilim elçileri Harmancık'ta

Bilim elçileri Harmancık'ta



(Fotoğraflı)



Cengiz Gündüz

BURSA (İHA) - Bilim ve Teknoloji Merkezleri Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan Bilim Elçileri Kulübü, "Tek Umudumuz Çocuklar Gülsün" projesinin devamı olarak Harmancık ilçesindeki okulları ziyaret etti.

Şehit Adil Kınık İlkokulu, Harmancık İmam Hatip Ortaokulu ve Gülözü İlkokulu öğrencileriyle buluşan bilim elçileri, bilimin ışığında meraklı öğrencilere bilgilerini aktararak her geçen gün daha da gelişen teknolojiler hakkında bilgiler verdi. Deneyler ve eğlenceli bir sohbetle geçen günü Bilim Elçileri Kulübü Kültür Sanat Ekibinin hazırlamış olduğu konser takip etti. Öğrencilerle birlikte öğretmenlerin de eşlik ettiği konserde eğlenceli dakikalar yaşandı. Maksatları şehirden uzak olan köy okullarındaki öğrencilerle şehirdeki öğrenciler arasındaki dezavantajları kaldırmak olan Bilim Elçileri Kulübü, bilimsel bilgiler vermenin yanı sıra tatil dönemlerinde okul tadilatları ve öğrencilere için mini şenlikler düzenleyecek.

(MA-MŞ)



29.04.2017 09:59:17 TSI

NNNN

