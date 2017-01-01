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Çocuklara orman sevgisi aşılandı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca'da çocukların ormana ve çevreye karşı duyarlılıklarının artırılması, orman sevgisinin aşılanması hayal güçlerinin gelişmesi ve neşe içerisinde eğlenerek öğrenmeleri için düzenlenen tiyatro oyunu sahnelendi.

Akçakoca ilçesi Melenağzı ilkokulunda 40, Esentepe İlkokulunda 150, Uğurlu ilkokulunda 68, Osmaniye İlkokulunda 56, Cumhuriyet İlkokulunda 50,Gönül Yavuz İlkokulunda 63, Beyören İlkokulunda 68, Tepeköy İlkokulunda 80, Ayazlı Anaokulunda 30, Hamiyet Sevil İlkokulunda 50, Fedayi Karabıyık Anaokulunda 30, Bahattin Güçlü Anaokulunda 25 ve Akçakoca Anaokulunda 25 olmak üzere toplam 735 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen tiyatro gösterileri ile çocukların ormana ve çevreye karşı duyarlılıklarının artırılması, orman sevgisinin aşılanması, yaratıcı hayal güçlerinin gelişmesi ve neşe içerisinde eğlenerek öğrenmeleri hedeflendi.

Gösterisi sonrası küçük yerleşim yerlerinde öğrenim gören çocukların tiyatro izleme imkânının pek olmadığını ifade eden okul yetkilileri, her yıl Orman Genel Müdürlüğü (OGM) sayesinde çocukların bu tür eğlenceli gösterilerle mutlu oldukları, tiyatro sanatının öğretici yanının çocuklar üzerinde olumlu etkilerinin görüldüğü ve bu tür etkinliklerin sürekli yapılması gerektiğini belirtiler. Tiyatro gösterisi sonrası çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

(TT-AY)



29.04.2017 10:14:00 TSI

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