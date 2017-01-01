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Güven toplumu oluşturmada HZ. Muhammed'in önemi vurgulandı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Güven Toplumu Oluşturmada Hz. Muhammed ve Aile Hayatı" başlıklı program, gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kadri Ziyaettin Coşan tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç yaptı. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.), duygusal programların yanında fikir bazlı programlarla anılmasının da fayda getireceğini belirten Prof. Dr. Genç, Peygamberimizin ilme verdiği önem üzerinde durdu.

Panelin modretörlüğünü yürüten İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Faruk Bayraktar, 3 yıl önce kurulan Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin, bugün 25 öğretim elemanı ve 250 öğrenciye ulaştığını ifade ederek programın hayırlar getirmesini temenni etti.

Düzce Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencisi Şeyma Zeynep Sezgin'in Nurullah Genç'e ait Yağmur adlı şiiri seslendirmesiyle devam eden programda, İsmail Akbaş başkanlığındaki Düzce ZahidülKevseri Tasavvuf Musikisi Grubu tarafından ilahiler okundu.

Programın panel bölümünde, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Fatma Akdokur Aktaş, Yrd.Doç. Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça ve Öğr. Gör. Yıldız Hızal birer konuşma gerçekleştirdi.

Panelin ilk konuşmacısı Yrd. Doç. Dr. Fatma Akdokur Aktaş, Allah Resulünü doğru tanımak adına bu tür programların büyük fırsat olduğunu dile getirerek Hz. Peygamberimizin yaşantısı ve aile hayatıyla örnek bir kişilik olduğuna vurgu yaptı.

Panelin bir diğer konuşmacısı Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça, Hz. Peygamberin çocuklara karşı davranışı konusunda bilgiler paylaştı. Peygamberimizin çocuklara ve torunlarına büyük bir sevgi, ilgi ve şefkatle yaklaştığının altını çizen Ağırakça, O'nun her yaştaki insana sevgide, duyguda ve adalette eşit davrandığını sözlerine ekledi.

Panelin son konuşmacısı olan Öğr. Gör. Yıldız Hızal ise Peygamber Efendimizin eğitimci kişiliği ve çocuklara muamelesi konulu bir sunum gerçekleştirdi. Çocukların terbiyesi, onlara değer verilmesi ve eşit davranış sergilenmesi gibi konularda Hz. Peygamberden örnekler veren Hızal, çocukları iyiliğe alıştırma ve ibadet eğitimi gibi alanlardaki bilgileri katılımcılarla paylaştı.

"Güven Toplumu Oluşturmada Hz. Muhammed ve Aile Hayatı" başlıklı program, konuşmacılara ve programda emeği geçenlere teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu. Program sonunda Önder Düzce İmam Hatipliler Derneği Başkanı İdris Çalışkan tarafından öğrencilere kitap hediye edildi.

Programa Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Faruk Bayraktar, Önder Düzce İmam Hatipliler Derneği Başkanı İdris Çalışkan, Ömer Seyfettin Lisesi öğrencileri, öğretim elemanları ve davetli konuklar katıldı.

(AY)



29.04.2017 10:21:09 TSI

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