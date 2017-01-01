29 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Pazar günü bu meydan 11 saat trafiğe kapalı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 10:16
Pazar günü bu meydan 11 saat trafiğe kapalı
Pazar günü bu meydan 11 saat trafiğe kapalı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'da düzenlenecek olan bir etkinlik için 30 Nisan Pazar günü saat 09.00 ile 20.00 arasında Meydancık-Gökdere Meydanı trafiğe kapatılacaktır.
Etkinlik süresince Meydancık kavşağından Gökdere iniş ve çıkış istikametleri ile bağlantı yolları saat 09.00'dan itibaren 20.00'a kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Açık hava etkinliği esnasında bazı güzergahlar kısa süreli araç ve yaya trafiğine kapatılabileceğini belirten emniyet güçleri bu durumlarda ise vatandaşların görevlilerin ikaz ve uyarılarına riayet etmesini istedi.
Alternatif güzergahlar
Sürücülerin kutlama etkinliği süresince, İzmir yolu, Yakın doğu çevre yolu, Avrupa Konseyi Bulvarı, Yeşil Türbe ve Şenöz istikametinden Meydancık kavşağı İncirli Caddesi istikameti, İncirli Caddesi istikametinden Kurtuluş Caddesi istikameti, İpekçilik Caddesi, Beyazıt Caddesi, Mudanya yolu ve Eğitim Caddesi istikametlerini kullanabileceklerdir.
(AÇ)

29.04.2017 10:25:20 TSI
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