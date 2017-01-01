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'6. Uluslararası Fotoğraf ve Belgesel Festivali' kapılarını açtı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi'nin destek verdiği ve Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (TEFSAD) düzenlediği 6. Uluslararası Tekirdağ Fotoğraf ve Belgesel Film Festivali, Sezer'in Günlüğü Sergisi ile açılışını yaptı. Festival Süleymanpaşa'da çeşitli mekanlarda farklı fotoğraf sergileri ve belgesel film gösterimleri ile üç gün boyunca devam edecek.

Fotoğraf sanatçıları Leyla Emektar ve Hakan Tonguç'un, çektiği fotoğraflardan oluşan ve festivalin ilk sergisi olan Sezer'in Günlüğü, fotoğraf meraklılarının yoğun ilgisini gördü.

Emektar ve Tonguç'un, "Spina Bifida" hastası olan 15 yaşındaki Sezer Yaşar'ın hayatından kesitler sundukları siyah beyaz fotoğraf sergisi, sadece bir fotoğraf projesi değil aynı zamanda Sezer Yaşar'ın hayatını değiştiren bir sosyal sorumluluk projesinin belgesi olarak da dikkat çekiyor.

Şehir dışında olduğundan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın katılamadığı sergide Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Gülferah Güral ve Berkay Çakır hazır bulunurken, serginin ve festivalin açılış konuşmasını TEFSAD Başkanı Mehmet Çevik yaptı. Çevik, konuşmasında fotoğraf sanatına verdiği desteklerden ötürü Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve ekibine teşekkür etti.



"Fotoğraf sanatının önünü açmak için çaba sarf ediyoruz"

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Berkay Çakır ise, "Fotoğraf Tekirdağ'da giderek daha fazla ilgi gören bir sanat dalı ve usta fotoğrafçılar yetişiyor. Bu anlamda bizler de belediye olarak bu sanat dalının önünü açmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz" diye konuştu.

Serginin mimarları Leyla Emektar ve Hakan Tonguç da Sezer'in Günlüğü sergisi ile Süleymanpaşa'da olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, serginin ve Sezer Yaşar'ın öyküsünü katılımcılarla paylaştılar. Sergide ayrıca Spina Bifida hastası Sezer Yaşar'a duygularını iletmek isteyenler için bir anı defteri de açıldı.

Öte yandan, 6. Uluslararası Tekirdağ Fotoğraf ve Belgesel Film Festivali kapsamında Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde Tekirdağ Fotoğraf Derneği Karma Sergisi ve Tekira Alışveriş Merkezi'nde Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği üyelerinin fotoğraflarından oluşan Tekirdağ'da Esnaf Olmak isimli fotoğraf sergileri de festival boyunca fotoğraf severleri bekliyor olacak.

Sergilerin yanı sıra Tekirdağ Kent Konseyi salonunda fotoğraf sunumları, söyleşi ve belgesel film gösterimleri de gerçekleştirilecek.

(YG-MEF-Y)



29.04.2017 10:28:59 TSI

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