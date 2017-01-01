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Süleymanpaşa Belediyesi yeni hizmet binası çalışmaları

29 Nisan 2017 Cumartesi, 10:24
Süleymanpaşa Belediyesi yeni hizmet binası çalışmaları
Süleymanpaşa Belediyesi yeni hizmet binası çalışmaları
- Başkan Eşkinat: "Kentin sembolü olacak bir hizmet binası yapmak istiyoruz"

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, şehirlerarası otogarın bulunduğu alana yapılacak belediyenin yeni hizmet binası için düzenlenecek mimari proje yarışması ile ilgili jüri heyeti ile toplantı yaptı.
Süleymanpaşa Belediyesinin yeni hizmet binası ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Mimari projenin yarışma ile belirlenmesinin kararlaştırılmasının ardından, jüri heyeti ile ilk toplantı gerçekleştirildi. Sahil hizmet binasında yapılan toplantıdan önce projenin uygulanacağı yer olan Süleymanpaşa şehirlerarası otogarında incelemelerde bulunan jüri heyeti, projenin konum olarak son derece uygun olduğuna dair kanaatini Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'la paylaştı. Heyet ayrıca Eşkinat'a projenin yarışma ile belirlenmesinden duydukları memnuniyeti iletti.

"Kentin sembolü olacak bir hizmet binası yapmak istiyoruz"
Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Süleymanpaşa Belediyesinin hizmet binasının kentin sembolü bir bina olmasını ve bulunduğu bölgede bir değer oluşturmasını istiyoruz. Bunun için projeyi belirlemek üzere bir yarışma düzenleme kararı aldık" açıklamasında bulundu.
Toplantıda jüri heyeti ile fikir alışverişinde bulunan Eşkinat, yarışmanın koşullarının belirlenmesi amacıyla düzenlenen toplantıların devam edeceğini belirtti. Toplantıda jüri üyelerinin yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Berkay Çakır da hazır bulundu.
(YG-MK-Y)

29.04.2017 10:34:17 TSI
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