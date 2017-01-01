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Çorlu Atakent Kapalı Pazaryeri'nin temeli atıldı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Çorlu Belediyesi tarafından yapılacak olan ve kısa bir süre önce yüklenici firma ile protokolü imzalanan Atakent Kapalı Pazaryeri İnşaatının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, diğer ilçe belediye başkanları, siyasi parti başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediyesinin öz kaynakları ile yapılan bu projenin diğer ilçelere de örnek olması gerektiğini belirterek yeni kapalı pazaryerinin Çorlu pazarcılarına hayırlı olmasını ve bol kazançlar getirmesini diledi.

Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzerinde 7 bin 719 metrekarelik alana yapılacak olan Çorlu Belediyesi Atakent Kapalı Pazaryeri'nin yaklaşık 15 milyon liraya mal olacağı ve yıl sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.

272 adet pazarcı kapasitesine sahip olacak pazaryerinde 111 adet açık alan, otopark, pazar alanı, basketbol sahaları, otomatik temizleme sistemi, çok amaçlı salon, kafe, çocuk oyun alanı ve 112 acil bekleme noktası bulunacağı kaydedildi.

(YG-MK-Y)



29.04.2017 10:43:07 TSI

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