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76 yaşında ud öğrenmek için kursa gidiyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit'te emekli öğretmen Tekin Temizer, 76 yaşından sonra ud çalmayı öğrenmek için kursa gidiyor.

'Öğrenmenin yaşı yoktur' diyerek İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki İZMEK'te açılan ud kursuna katılan emekli öğretmen Tekin Temizer, "Azmin elinden hiç bir şey kaçamaz. Yeter ki isteyelim. Ben de ud çalmayı öğreneceğim diyerek kendi kendime söz verdim ve bu kursa katıldım. Gençler kadar bizim gibi emekliler de mutlaka bu tür kurslara katılsınlar. Emekli olunca insanlar kendilerini büyük bir boşlukta hissediyor. İZMEK kursları, biz emekliler için bulunmaz fırsat. İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere böylesine güzel kurslar açtıkları için teşekkür ederim" dedi.

Emekli öğretmenin azmi, kurs öğretmeni Faruk Ertok'u da oldukça sevindiriyor.

Yetkililer, İZMEK bünyesinde açılan ud kursuna 80 kişinin katıldığı belirterek her yaştan kişiye hitap edecek kursların bulunduğunu söylediler.

(İG-RFK-Y)



29.04.2017 10:47:29 TSI

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